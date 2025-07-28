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СМИ: в США арестовали человека, перелезшего через ограду здания минфина - РИА Новости, 28.07.2025
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02:31 28.07.2025
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СМИ: в США арестовали человека, перелезшего через ограду здания минфина
СМИ: в США арестовали человека, перелезшего через ограду здания минфина - РИА Новости, 28.07.2025
СМИ: в США арестовали человека, перелезшего через ограду здания минфина
Секретная служба США арестовала мужчину после того, как он перелез через ворота здания министерства финансов Соединенных Штатов в Вашингтоне, передает агентство РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:31:00+03:00
2025-07-28T02:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Секретная служба США арестовала мужчину после того, как он перелез через ворота здания министерства финансов Соединенных Штатов в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя ведомства. По данным секретной службы, инцидент произошел в 14.30 по местному времени (21.30 мск). Согласно заявлению, отряд по обезвреживанию взрывных устройств полиции округа Колумбия в целях предосторожности обследовал сумку, которую мужчина оставил на тротуаре за ограждением. Представитель секретной службы добавляет, что взрывного устройства не обнаружено.
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в мире, сша
В мире, США
СМИ: в США арестовали человека, перелезшего через ограду здания минфина

Рейтер: в США арестовали человека, перелезшего через ограду здания минфина

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Секретная служба США арестовала мужчину после того, как он перелез через ворота здания министерства финансов Соединенных Штатов в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя ведомства.
По данным секретной службы, инцидент произошел в 14.30 по местному времени (21.30 мск).
Согласно заявлению, отряд по обезвреживанию взрывных устройств полиции округа Колумбия в целях предосторожности обследовал сумку, которую мужчина оставил на тротуаре за ограждением. Представитель секретной службы добавляет, что взрывного устройства не обнаружено.
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