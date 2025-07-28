https://ria.ru/20250728/reys-2031823962.html
В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы
В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы - РИА Новости, 28.07.2025
В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы
В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:18:00+03:00
2025-07-28T05:18:00+03:00
2025-07-28T08:38:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
мария захарова
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031833834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7b46770711b1a91672841cd3bc2f2c3.jpg
ПХЕНЬЯН, 28 июл — РИА Новости. В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.В столице КНДР борт встретили торжественно. Российской делегации во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым и членам экипажа вручили цветы. Самолет Boeing 777-200ER компании Nordwind вместимостью 440 пассажиров совершил посадку в аэропорту Пхеньяна в 9:30 по местному времени (3:30 мск). Он вылетел из Шереметьево в 19:30 в воскресенье, время в пути составило около восьми часов. Во время полета все объявления делались на двух языках — русском и корейском. Обратный рейс запланирован на 29 июля в 9:00 по местному времени (3:00 мск). Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР в начале июля. Компания открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Как заявил Козлов, пока полеты будут выполняться один раз в месяц. В будущем частоту рейсов определят по результатам анализа трафика.В августе 2023 года между Россией и КНДР возобновилось прямое авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19. При этом купить билеты в северокорейскую столицу можно было только в рамках экскурсионного тура. Сейчас рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет авиакомпания Air Koryo три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.
https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Торжественная встреча российской делегации в аэропорту Пхеньяна
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск), передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации во главе с главой Минприроды Александром Козловым, возглавляющим с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, и членам экипажа вручили цветы.
2025-07-28T05:18
true
PT0M55S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031833834_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12f9cfadbd60c0f39298510a03063f04.jpg
Пассажиры первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян
Среди пассажиров на первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян больше граждан КНДР, чем россиян, передает корреспондент РИА Новости. У стоек регистрации сразу выстроилась очередь, в основном из граждан КНДР. Они смущались внимания журналистов, лишь один из них в разговоре с агентством отметил, что он летит на Родину, и теперь это стало гораздо удобнее.
"Лечу в служебную командировку в город Пхеньян", - в свою очередь сообщил РИА Новости один из немногочисленных российских пассажиров.
2025-07-28T05:18
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр козлов (глава минприроды), мария захарова, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Мария Захарова, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире