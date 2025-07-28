https://ria.ru/20250728/reys-2031823962.html

В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы - РИА Новости, 28.07.2025

В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:18:00+03:00

2025-07-28T05:18:00+03:00

2025-07-28T08:38:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

александр козлов (глава минприроды)

мария захарова

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ПХЕНЬЯН, 28 июл — РИА Новости. В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.В столице КНДР борт встретили торжественно. Российской делегации во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым и членам экипажа вручили цветы. Самолет Boeing 777-200ER компании Nordwind вместимостью 440 пассажиров совершил посадку в аэропорту Пхеньяна в 9:30 по местному времени (3:30 мск). Он вылетел из Шереметьево в 19:30 в воскресенье, время в пути составило около восьми часов. Во время полета все объявления делались на двух языках — русском и корейском. Обратный рейс запланирован на 29 июля в 9:00 по местному времени (3:00 мск). Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР в начале июля. Компания открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Как заявил Козлов, пока полеты будут выполняться один раз в месяц. В будущем частоту рейсов определят по результатам анализа трафика.В августе 2023 года между Россией и КНДР возобновилось прямое авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19. При этом купить билеты в северокорейскую столицу можно было только в рамках экскурсионного тура. Сейчас рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет авиакомпания Air Koryo три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.

https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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Торжественная встреча российской делегации в аэропорту Пхеньяна Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9.30 по местному времени (3.30 мск), передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации во главе с главой Минприроды Александром Козловым, возглавляющим с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, и членам экипажа вручили цветы. 2025-07-28T05:18 true PT0M55S

Пассажиры первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян Среди пассажиров на первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян больше граждан КНДР, чем россиян, передает корреспондент РИА Новости. У стоек регистрации сразу выстроилась очередь, в основном из граждан КНДР. Они смущались внимания журналистов, лишь один из них в разговоре с агентством отметил, что он летит на Родину, и теперь это стало гораздо удобнее. "Лечу в служебную командировку в город Пхеньян", - в свою очередь сообщил РИА Новости один из немногочисленных российских пассажиров. 2025-07-28T05:18 true PT0M30S

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россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр козлов (глава минприроды), мария захарова, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире