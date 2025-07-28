https://ria.ru/20250728/rets-2032009016.html

Стратегическая сессия по развитию бренда "Сделано в России" прошла в РЭЦ

Стратегическая сессия по развитию бренда "Сделано в России" прошла в РЭЦ - РИА Новости, 28.07.2025

Стратегическая сессия по развитию бренда "Сделано в России" прошла в РЭЦ

В Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ) состоялась стратегическая сессия, посвященная дальнейшему развитию и масштабированию программы национального... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:36:00+03:00

2025-07-28T18:36:00+03:00

2025-07-28T18:47:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ) состоялась стратегическая сессия, посвященная дальнейшему развитию и масштабированию программы национального бренда "Сделано в России", сообщает центр."Ключевым спикером мероприятия выступил известный консультант по маркетингу и стратегии Андрей Пуртов. Целью дискуссии стало формирование инновационных подходов к продвижению отечественных товаров и услуг, призванных эффективно донести их уникальные преимущества до мировой аудитории и обеспечить дальнейший рост несырьевого экспорта страны", - говорится в сообщении.Пуртов, обладающий обширным опытом и являющийся куратором программы "Маркетинг и бренд-менеджмент" в Британской высшей школе дизайна, директором MBA "Трансформация" в РАНХиГС, а также приглашенным преподавателем в МГУ им. Ломоносова, Академии Управления ДВФУ, ИБДА РАНХиГС и МШУ "Сколково", привнес свой экспертный взгляд в обсуждение. На сессии были детально проработаны ценностные предложения бренда "Сделано в России". Участники сфокусировались на выявлении и усилении тех качеств российской продукции, которые делают ее максимально конкурентоспособной и привлекательной на международных рынках.РЭЦ напомнил, что масштабное продвижение российского экспорта под национальным брендом было инициировано президентом России Владимиром Путиным на президиуме Госсовета 25 сентября 2024 года. Во исполнение этого поручения, распоряжением правительства РФ утверждена программа по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" на период до 2030 года. Так, с этого года эта программа стала частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Программа "Сделано в России" - это наша стратегия по усилению позиций российских компаний на мировой арене. Ее цель - не только добиться доверия зарубежных покупателей через "зонтичный эффект" бренда, но и объединить усилия бизнеса, органов власти и институтов развития. Мы стремимся максимально расширить представленность российской продукции, создавая новые каналы сбыта и формируя устойчивую инфраструктуру продвижения на зарубежных рынках, демонстрируя высокое качество и уникальность нашей продукции", - отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России.

https://ria.ru/20250725/rets-2031490309.html

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российский экспортный центр (рэц), россия, экономика