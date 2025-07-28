https://ria.ru/20250728/religiya-2031966099.html

Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО

Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО - РИА Новости, 28.07.2025

Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал события 1654 года, связанные с воссоединением Украины с Россией, началом первой СВО. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:41:00+03:00

2025-07-28T15:41:00+03:00

2025-07-28T15:41:00+03:00

религия

украина

россия

крымское (луганская область)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал события 1654 года, связанные с воссоединением Украины с Россией, началом первой СВО. "После 1654 года – воссоединения Украины с Россией – была первая СВО. Тринадцать лет длилось присоединение Украины к России", - сказал Тихон журналистам по окончанию мероприятий посвященных Дню крещения Руси. Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Это событие послужило отправной точкой для начала военного конфликта между Россией и Речью Посполитой. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

https://ria.ru/20250725/religiya-2031509037.html

украина

россия

крымское (луганская область)

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украина, россия, крымское (луганская область), богдан хмельницкий, русская православная церковь, в мире