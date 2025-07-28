Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:41 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/religiya-2031966099.html
Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО
Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО - РИА Новости, 28.07.2025
Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал события 1654 года, связанные с воссоединением Украины с Россией, началом первой СВО. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:41:00+03:00
2025-07-28T15:41:00+03:00
религия
украина
россия
крымское (луганская область)
богдан хмельницкий
русская православная церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002112581_0:164:2942:1819_1920x0_80_0_0_fdb406721cd861ea1225e1ade7b88219.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал события 1654 года, связанные с воссоединением Украины с Россией, началом первой СВО. "После 1654 года – воссоединения Украины с Россией – была первая СВО. Тринадцать лет длилось присоединение Украины к России", - сказал Тихон журналистам по окончанию мероприятий посвященных Дню крещения Руси. Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Это событие послужило отправной точкой для начала военного конфликта между Россией и Речью Посполитой. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
https://ria.ru/20250725/religiya-2031509037.html
украина
россия
крымское (луганская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002112581_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_46e01e7d9f367f1d1e1e97f8cdb7be8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, крымское (луганская область), богдан хмельницкий, русская православная церковь, в мире
Религия, Украина, Россия, Крымское (Луганская область), Богдан Хмельницкий, Русская православная церковь, В мире
Митрополит Тихон назвал события 1654 года началом первой СВО

Митрополит Тихон: после 1654 года началась первая СВО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал события 1654 года, связанные с воссоединением Украины с Россией, началом первой СВО.
"После 1654 года – воссоединения Украины с Россией – была первая СВО. Тринадцать лет длилось присоединение Украины к России", - сказал Тихон журналистам по окончанию мероприятий посвященных Дню крещения Руси.
Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Это событие послужило отправной точкой для начала военного конфликта между Россией и Речью Посполитой.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
Колокольня Храма Всех Святых, что в Красном селе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В РПЦ назвали условие для мирного сосуществования России и Европы
25 июля, 18:45
 
РелигияУкраинаРоссияКрымское (Луганская область)Богдан ХмельницкийРусская православная церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала