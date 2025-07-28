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Князь Владимир заложил русскую цивилизацию, заявил митрополит Тихон - РИА Новости, 28.07.2025
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Религия
 
14:42 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/religiya-2031944396.html
Князь Владимир заложил русскую цивилизацию, заявил митрополит Тихон
Князь Владимир заложил русскую цивилизацию, заявил митрополит Тихон - РИА Новости, 28.07.2025
Князь Владимир заложил русскую цивилизацию, заявил митрополит Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что князь Владимир заложил русскую цивилизацию, со всей ее культурой и наукой. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:42:00+03:00
2025-07-28T14:42:00+03:00
религия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что князь Владимир заложил русскую цивилизацию, со всей ее культурой и наукой. Ранее Тихон заявил, что первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе в понедельник, это можно считать открытием Музея христианства. Посвящена экспозиция князю Владимиру и Крещению Руси. "Приглашаю посмотреть на того человека (князя Владимира - ред.), который заложил не наше государство, но нашу цивилизацию, со всей ее культурой, с наукой, которая была передана нам через Византию и умножена многократно талантливейшим великим русским народом и теми народами, которые собрались вокруг него. Наука, искусство, образование - все это как огромное прекрасное золотое облако опустилось тогда на Русь. И это действительно начало нашей цивилизации", - сказал Тихон журналистам. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
https://ria.ru/20250418/mitropolit-2012133407.html
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крымское (луганская область), севастополь, русская православная церковь, общество
Религия, Крымское (Луганская область), Севастополь, Русская православная церковь, Общество
Князь Владимир заложил русскую цивилизацию, заявил митрополит Тихон

Митрополит Тихон: князь Владимир заложил русскую цивилизацию и культуру

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что князь Владимир заложил русскую цивилизацию, со всей ее культурой и наукой.
Ранее Тихон заявил, что первую часть экспозиции "Крестный отец" открыли в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе в понедельник, это можно считать открытием Музея христианства. Посвящена экспозиция князю Владимиру и Крещению Руси.
"Приглашаю посмотреть на того человека (князя Владимира - ред.), который заложил не наше государство, но нашу цивилизацию, со всей ее культурой, с наукой, которая была передана нам через Византию и умножена многократно талантливейшим великим русским народом и теми народами, которые собрались вокруг него. Наука, искусство, образование - все это как огромное прекрасное золотое облако опустилось тогда на Русь. И это действительно начало нашей цивилизации", - сказал Тихон журналистам.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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