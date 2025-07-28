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В Ярославской области продолжается муниципальная реформа - РИА Новости, 28.07.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:09 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/reforma-2032002205.html
В Ярославской области продолжается муниципальная реформа
В Ярославской области продолжается муниципальная реформа - РИА Новости, 28.07.2025
В Ярославской области продолжается муниципальная реформа
Ярославская область завершает один из ключевых этапов муниципальной реформы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:09:00+03:00
2025-07-28T18:09:00+03:00
ярославская область
ярославская область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Ярославская область завершает один из ключевых этапов муниципальной реформы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ярославская область завершает один из ключевых этапов муниципальной реформы. В 2025 году в муниципальных округах были сформированы представительные органы власти и избраны главы округов. Сейчас идет следующий этап – формирование единых администраций. Полный переход к новой системе завершится к 2026 году", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, ранее полномочия были разделены между районными и поселенческими уровнями. Теперь в каждом округе будет действовать единая администрация – один центр принятия решений и ответственности за все вопросы, от благоустройства и ЖКХ до планирования бюджета и взаимодействия с жителями. Это упростит структуру управления, повысит оперативность и эффективность решений. "Мы выполнили ключевые этапы реформы в первом полугодии 2025 года, от выборов депутатов до избрания глав округов. Сейчас формируются администрации. Это системная трансформация, которая позволит территориям развиваться устойчиво, а жителям – получать услуги быстрее и качественнее", - подчеркнул министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. Вместо 96 муниципальных образований в регионе теперь 19 округов – 17 муниципальных и два городских (Ярославль и Рыбинск). Это позволяет консолидировать ресурсы, создать единую систему закупок и управления имуществом, устранить дублирование функций, подчеркивают в областном правительстве.
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ярославская область, ярославль
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль
В Ярославской области продолжается муниципальная реформа

Ярославская область завершает один из ключевых этапов муниципальной реформы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Ярославская область завершает один из ключевых этапов муниципальной реформы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ярославская область завершает один из ключевых этапов муниципальной реформы. В 2025 году в муниципальных округах были сформированы представительные органы власти и избраны главы округов. Сейчас идет следующий этап – формирование единых администраций. Полный переход к новой системе завершится к 2026 году", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ранее полномочия были разделены между районными и поселенческими уровнями. Теперь в каждом округе будет действовать единая администрация – один центр принятия решений и ответственности за все вопросы, от благоустройства и ЖКХ до планирования бюджета и взаимодействия с жителями. Это упростит структуру управления, повысит оперативность и эффективность решений.
"Мы выполнили ключевые этапы реформы в первом полугодии 2025 года, от выборов депутатов до избрания глав округов. Сейчас формируются администрации. Это системная трансформация, которая позволит территориям развиваться устойчиво, а жителям – получать услуги быстрее и качественнее", - подчеркнул министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.
Вместо 96 муниципальных образований в регионе теперь 19 округов – 17 муниципальных и два городских (Ярославль и Рыбинск). Это позволяет консолидировать ресурсы, создать единую систему закупок и управления имуществом, устранить дублирование функций, подчеркивают в областном правительстве.
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