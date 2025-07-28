Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил, что Москва неизменно выступает за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Он также заявил о готовности посодействовать переговорам вокруг иранской ядерной программы.
"Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", — говорится в релизе.
Лидеры договорились продолжать диалог по актуальным темам.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.