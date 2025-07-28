https://ria.ru/20250728/razgovor-2032006761.html

Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.07.2025

Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:28:00+03:00

2025-07-28T18:28:00+03:00

2025-07-28T19:30:00+03:00

израиль

владимир путин

биньямин нетаньяху

россия

москва

иран

ближний восток

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил, что Москва неизменно выступает за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Он также заявил о готовности посодействовать переговорам вокруг иранской ядерной программы."Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", — говорится в релизе. Лидеры договорились продолжать диалог по актуальным темам. Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

https://ria.ru/20250625/rossiya-2025322217.html

https://ria.ru/20250710/torgovlya-2028421000.html

https://ria.ru/20250728/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250704/lavrov-2027160955.html

израиль

россия

москва

иран

ближний восток

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израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, россия, москва, иран, ближний восток