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Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.07.2025
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18:28 28.07.2025 (обновлено: 19:30 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/razgovor-2032006761.html
Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.07.2025
Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:28:00+03:00
2025-07-28T19:30:00+03:00
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
россия
москва
иран
ближний восток
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил, что Москва неизменно выступает за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Он также заявил о готовности посодействовать переговорам вокруг иранской ядерной программы."Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", — говорится в релизе. Лидеры договорились продолжать диалог по актуальным темам. Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025322217.html
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израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, россия, москва, иран, ближний восток
Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Россия, Москва, Иран, Ближний Восток
Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил, что Москва неизменно выступает за мирное урегулирование конфликтов в регионе. Он также заявил о готовности посодействовать переговорам вокруг иранской ядерной программы.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану
25 июня, 13:30
"Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", — говорится в релизе.
Лидеры договорились продолжать диалог по актуальным темам.

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
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Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на торговлю с Россией, заявили в АЭИ
10 июля, 18:05
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать режим прекращения огня.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась
4 июля, 13:13
 
ИзраильВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияМоскваИранБлижний Восток
 
 
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