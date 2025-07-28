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В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 28.07.2025
В Ростовской области загорелась сухая растительность
Сухая растительность горит в Каменском районе Ростовской области на 20 гектарах, для тушения вылетел вертолет, сообщил журналистам представитель главного... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:33:00+03:00
2025-07-28T17:33:00+03:00
2025-07-28T17:33:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
каменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит в Каменском районе Ростовской области на 20 гектарах, для тушения вылетел вертолет, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону. Ландшафтный пожар произошел в хуторе Филиппенков Каменского района в понедельник днем. "Площадь пожара 20 гектаров. В 16.45 (совпадает с мск) для тушения ландшафтного пожара вылетел вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России", - сказал он. Пожар тушат 36 человек и 13 единиц техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, каменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Ростовская область, Россия, Каменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области на 20 гектарах загорелась сухая растительность