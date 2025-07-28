Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rastitelnost-2031994179.html
В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 28.07.2025
В Ростовской области загорелась сухая растительность
Сухая растительность горит в Каменском районе Ростовской области на 20 гектарах, для тушения вылетел вертолет, сообщил журналистам представитель главного... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:33:00+03:00
2025-07-28T17:33:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
каменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539522_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_0c6e0f3792fc0210e219339c5809b7b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит в Каменском районе Ростовской области на 20 гектарах, для тушения вылетел вертолет, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону. Ландшафтный пожар произошел в хуторе Филиппенков Каменского района в понедельник днем. "Площадь пожара 20 гектаров. В 16.45 (совпадает с мск) для тушения ландшафтного пожара вылетел вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России", - сказал он. Пожар тушат 36 человек и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20250728/pozhar-2031842671.html
ростовская область
россия
каменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539522_84:0:1524:1080_1920x0_80_0_0_db4ce30204ae4419e1df4b0a00758170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, каменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Ростовская область, Россия, Каменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Ростовской области загорелась сухая растительность

В Ростовской области на 20 гектарах загорелась сухая растительность

© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит в Каменском районе Ростовской области на 20 гектарах, для тушения вылетел вертолет, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону.
Ландшафтный пожар произошел в хуторе Филиппенков Каменского района в понедельник днем.
"Площадь пожара 20 гектаров. В 16.45 (совпадает с мск) для тушения ландшафтного пожара вылетел вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России", - сказал он.
Пожар тушат 36 человек и 13 единиц техники.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В старейшем в Армении заповеднике потушили пожар
Вчера, 09:44
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияКаменский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала