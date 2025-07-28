https://ria.ru/20250728/rastitelnost-2031994179.html

В Ростовской области загорелась сухая растительность

В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 28.07.2025

В Ростовской области загорелась сухая растительность

Сухая растительность горит в Каменском районе Ростовской области на 20 гектарах, для тушения вылетел вертолет, сообщил журналистам представитель главного... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:33:00+03:00

2025-07-28T17:33:00+03:00

2025-07-28T17:33:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

каменский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит в Каменском районе Ростовской области на 20 гектарах, для тушения вылетел вертолет, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону. Ландшафтный пожар произошел в хуторе Филиппенков Каменского района в понедельник днем. "Площадь пожара 20 гектаров. В 16.45 (совпадает с мск) для тушения ландшафтного пожара вылетел вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России", - сказал он. Пожар тушат 36 человек и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20250728/pozhar-2031842671.html

ростовская область

россия

каменский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, россия, каменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш