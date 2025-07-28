https://ria.ru/20250728/raskhody-2031861530.html

Чернышенко призвал увеличить расходы на науку к 2030 году

Чернышенко призвал увеличить расходы на науку к 2030 году - РИА Новости, 28.07.2025

Чернышенко призвал увеличить расходы на науку к 2030 году

Необходимо обеспечить рост расходов на науку в России до 2% ВВП к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:11:00+03:00

2025-07-28T11:11:00+03:00

2025-07-28T11:11:00+03:00

экономика

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Необходимо обеспечить рост расходов на науку в России до 2% ВВП к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. "По поручению главы государства мы должны стремиться к тому, чтобы к 2030 году обеспечить рост расходов на науку до 2% ВВП. И наша задача обеспечить максимальную эффективность вкладываемых средств и приоритизацию с учетом обозначенных президентом Владимиром Путиным целей. Ключевые инструменты для их достижения заложены в госпрограмме научно-технологического развития. Мы подробно обсуждали подходы к их применению на стратсессии председателя правительства", - сказал Чернышенко, его слова приводят в аппарате вице-премьера. Как отметили в аппарате, Чернышенко провел заседание комиссии по научно-технологическому развитию, ключевым вопросом которого стало распределение базовых и дополнительных средств на науку на 2026-2028 год в рамках реализации Государственной программы научно-технологического развития. Уточняется, что значительная часть средств бюджета будет направлена на поддержку научных исследований и развитие сферы образования. Вице-премьер подчеркнул необходимость реализации поручения президента по консолидации средств на науку в рамках госпрограммы и поручил Минобрнауки совместно с Минфином подготовить предложения по стимулированию роста расходов на исследования и разработки, в том числе, с привлечением частных инвестиций. "Правительство России продолжает уделять приоритетное внимание финансированию научно-образовательной сферы. Учитывая все текущие вызовы, наша основная задача - не просто обеспечить наличие ресурсов, но и добиться предельной эффективности расходов федерального бюджета, тщательно приоритизируя их в соответствии с наиболее актуальными задачами", - отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250723/privlechenie-2030911072.html

https://ria.ru/20250722/chernyshenko-2030558479.html

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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)