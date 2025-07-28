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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 28.07.2025
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Готовность России содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы была обозначена в разговоре президента России Владимира... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:42:00+03:00
2025-07-28T18:42:00+03:00
2025-07-28T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Готовность России содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы была обозначена в разговоре президента России Владимира Путина и премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. "С учетом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы. Лидеры условились о продолжении диалога по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе разговора были рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. "С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов", - добавляется в сообщении.
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в мире, россия, израиль, ближний восток, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Путин заявил Нетаньяху о готовности РФ помочь в вопросе ядерной программы Ирана