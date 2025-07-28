https://ria.ru/20250728/putin-2032010241.html

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 28.07.2025

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Готовность России содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы была обозначена в разговоре президента России Владимира... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:42:00+03:00

2025-07-28T18:42:00+03:00

2025-07-28T18:42:00+03:00

в мире

россия

израиль

ближний восток

владимир путин

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Готовность России содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы была обозначена в разговоре президента России Владимира Путина и премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. "С учетом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы. Лидеры условились о продолжении диалога по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе разговора были рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. "С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250728/putin-2032010076.html

https://ria.ru/20250728/gaza-2031968851.html

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в мире, россия, израиль, ближний восток, владимир путин, биньямин нетаньяху