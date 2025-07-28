https://ria.ru/20250728/putin-2032010076.html

Путин заявил Нетаньяху о важности поддержки единства Сирии

Путин заявил Нетаньяху о важности поддержки единства Сирии - РИА Новости, 28.07.2025

Путин заявил Нетаньяху о важности поддержки единства Сирии

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:39:00+03:00

2025-07-28T18:39:00+03:00

2025-07-28T18:39:00+03:00

россия

израиль

сирия

владимир путин

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250718/putin-2030042632.html

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россия, израиль, сирия, владимир путин, биньямин нетаньяху