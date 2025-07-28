https://ria.ru/20250728/putin-2032010076.html
Путин заявил Нетаньяху о важности поддержки единства Сирии
Путин заявил Нетаньяху о важности поддержки единства Сирии - РИА Новости, 28.07.2025
Путин заявил Нетаньяху о важности поддержки единства Сирии
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:39:00+03:00
2025-07-28T18:39:00+03:00
2025-07-28T18:39:00+03:00
россия
израиль
сирия
владимир путин
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/putin-2030042632.html
россия
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, сирия, владимир путин, биньямин нетаньяху
Россия, Израиль, Сирия, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Путин заявил Нетаньяху о важности поддержки единства Сирии
Путин в разговоре с Нетаньяху акцентировал важность поддержки суверенитета Сирии