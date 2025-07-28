https://ria.ru/20250728/putin-2031893583.html
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.07.2025
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:41:00+03:00
2025-07-28T12:41:00+03:00
2025-07-28T12:44:00+03:00
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250728/tolk-2031890916.html
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин в понедельник ожидает международный телефонный разговор