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Путин встретится с главой Ставропольского края - РИА Новости, 28.07.2025
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12:41 28.07.2025 (обновлено: 13:42 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/putin-2031893188.html
Путин встретится с главой Ставропольского края
Путин встретится с главой Ставропольского края - РИА Новости, 28.07.2025
Путин встретится с главой Ставропольского края
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:41:00+03:00
2025-07-28T13:42:00+03:00
политика
ставропольский край
россия
владимир владимиров
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из встреч: открытая будет беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым", - сказал Песков журналистам.
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политика, ставропольский край, россия, владимир владимиров, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с главой Ставропольского края

Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимировым

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Из встреч: открытая будет беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым", - сказал Песков журналистам.
 
ПолитикаСтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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