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Путин встретится с главой Ставропольского края

Путин встретится с главой Ставропольского края - РИА Новости, 28.07.2025

Путин встретится с главой Ставропольского края

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:41:00+03:00

2025-07-28T12:41:00+03:00

2025-07-28T13:42:00+03:00

политика

ставропольский край

россия

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из встреч: открытая будет беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым", - сказал Песков журналистам.

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политика, ставропольский край, россия, владимир владимиров, дмитрий песков, владимир путин