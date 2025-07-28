https://ria.ru/20250728/putin-2031893188.html
Путин встретится с главой Ставропольского края
Путин встретится с главой Ставропольского края - РИА Новости, 28.07.2025
Путин встретится с главой Ставропольского края
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:41:00+03:00
2025-07-28T12:41:00+03:00
2025-07-28T13:42:00+03:00
политика
ставропольский край
россия
владимир владимиров
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031923036_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_19491c9b80f558141853bb17d73818db.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из встреч: открытая будет беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым", - сказал Песков журналистам.
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031923036_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_61668842e075e86087907fc6cd987622.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ставропольский край, россия, владимир владимиров, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с главой Ставропольского края
Путин в понедельник встретится с главой Ставропольского края Владимировым