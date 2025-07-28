https://ria.ru/20250728/putin-2031836065.html

В Европе сделали новое заявление о Путине и Крыме

В Европе сделали новое заявление о Путине и Крыме - РИА Новости, 28.07.2025

В Европе сделали новое заявление о Путине и Крыме

Президент США Дональд Трамп преподнес на блюдечке своему коллеге Владимиру Путину Крымский полуостров и несколько восточных областей Украины, заявила глава МИД... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:49:00+03:00

2025-07-28T08:49:00+03:00

2025-07-28T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп преподнес на блюдечке своему коллеге Владимиру Путину Крымский полуостров и несколько восточных областей Украины, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt."Трамп в каком-то смысле преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой", — утверждает она.Министр также сказала, что американский лидер фактически запретил Украине в будущем вступить в НАТО ради России.Россия 2 июня опубликовала меморандум по Украине. Одни из основных его положений: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины и ее отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на военную деятельность других государств на ее территории.

https://ria.ru/20250727/uslovie-2031761949.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031729948.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, республика крым, дональд трамп, владимир путин, нато, welt