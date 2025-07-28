https://ria.ru/20250728/pushilin-2031840917.html
Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском
Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском - РИА Новости, 28.07.2025
Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском
Российские подразделения значительно улучшили позиции в населенном пункте Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:29:00+03:00
2025-07-28T09:29:00+03:00
2025-07-28T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения значительно улучшили позиции в населенном пункте Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Мы видим, что улучшаются позиции и в населенном пункте Родинское. Здесь мы видим значительное улучшение (позиций – ред.) наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском
Пушилин: российские военные значительно улучшили позиции в Родинском в ДНР