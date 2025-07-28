https://ria.ru/20250728/pushilin-2031840917.html

Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском

Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском - РИА Новости, 28.07.2025

Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском

Российские подразделения значительно улучшили позиции в населенном пункте Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:29:00+03:00

2025-07-28T09:29:00+03:00

2025-07-28T09:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233c4f8e7b1e87d4a9345b3d0f6eeaf8.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения значительно улучшили позиции в населенном пункте Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Мы видим, что улучшаются позиции и в населенном пункте Родинское. Здесь мы видим значительное улучшение (позиций – ред.) наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, денис пушилин