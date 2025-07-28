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Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 28.07.2025 (обновлено: 09:43 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/pushilin-2031840917.html
Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском
Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском - РИА Новости, 28.07.2025
Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском
Российские подразделения значительно улучшили позиции в населенном пункте Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:29:00+03:00
2025-07-28T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения значительно улучшили позиции в населенном пункте Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Мы видим, что улучшаются позиции и в населенном пункте Родинское. Здесь мы видим значительное улучшение (позиций – ред.) наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин заявил об улучшении позиций российских военных в Родинском

Пушилин: российские военные значительно улучшили позиции в Родинском в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения значительно улучшили позиции в населенном пункте Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим, что улучшаются позиции и в населенном пункте Родинское. Здесь мы видим значительное улучшение (позиций – ред.) наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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