Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России
Пушилин: ВС РФ активнее всего продвигаются на Красноармейском направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самое активное продвижение российских войск происходит на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Самые активные сейчас продвижения наших подразделений, наверное, все же стоит отметить, зафиксированы на Красноармейском направлении", — сказал он.
Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
"После освобождения Новоэкономического противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска", — рассказал глава региона.
Он также отметил значительное улучшение позиций российских войск в населенном пункте Родинское.
Что касается Константиновского направления, то там положение ВСУ ухудшается: российские военнослужащие взяли пленных в районе села Александро-Калиново и продвигаются дальше, добавил Пушилин.
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