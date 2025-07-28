https://ria.ru/20250728/pushilin-2031839751.html

Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России

Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России - РИА Новости, 28.07.2025

Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России

Самое активное продвижение российских войск происходит на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:21:00+03:00

2025-07-28T09:21:00+03:00

2025-07-28T10:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

денис пушилин

вооруженные силы украины

димитров

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самое активное продвижение российских войск происходит на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Самые активные сейчас продвижения наших подразделений, наверное, все же стоит отметить, зафиксированы на Красноармейском направлении", — сказал он.За минувшую неделю российские военные взяли под контроль Новоторецкое, Новоэкономическое, Зверево и Зеленый Гай в ДНР, напомнил Пушилин."После освобождения Новоэкономического противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска", — рассказал глава региона.Он также отметил значительное улучшение позиций российских войск в населенном пункте Родинское.Что касается Константиновского направления, то там положение ВСУ ухудшается: российские военнослужащие взяли пленных в районе села Александро-Калиново и продвигаются дальше, добавил Пушилин.

https://ria.ru/20250727/svo-2031413050.html

https://ria.ru/20250728/donbass-2030817565.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, вооруженные силы украины, димитров