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Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России - РИА Новости, 28.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 28.07.2025 (обновлено: 10:13 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/pushilin-2031839751.html
Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России
Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России - РИА Новости, 28.07.2025
Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России
Самое активное продвижение российских войск происходит на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:21:00+03:00
2025-07-28T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
денис пушилин
вооруженные силы украины
димитров
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самое активное продвижение российских войск происходит на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Самые активные сейчас продвижения наших подразделений, наверное, все же стоит отметить, зафиксированы на Красноармейском направлении", — сказал он.За минувшую неделю российские военные взяли под контроль Новоторецкое, Новоэкономическое, Зверево и Зеленый Гай в ДНР, напомнил Пушилин."После освобождения Новоэкономического противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска", — рассказал глава региона.Он также отметил значительное улучшение позиций российских войск в населенном пункте Родинское.Что касается Константиновского направления, то там положение ВСУ ухудшается: российские военнослужащие взяли пленных в районе села Александро-Калиново и продвигаются дальше, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20250727/svo-2031413050.html
https://ria.ru/20250728/donbass-2030817565.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин, вооруженные силы украины, димитров
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Димитров
Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России

Пушилин: ВС РФ активнее всего продвигаются на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Самое активное продвижение российских войск происходит на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Самые активные сейчас продвижения наших подразделений, наверное, все же стоит отметить, зафиксированы на Красноармейском направлении", — сказал он.
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Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

За минувшую неделю российские военные взяли под контроль Новоторецкое, Новоэкономическое, Зверево и Зеленый Гай в ДНР, напомнил Пушилин.
"После освобождения Новоэкономического противник, особенно та группировка, которая сконцентрирована в Димитрове, находится в крайне затруднительном положении. И по той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска", — рассказал глава региона.
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Он также отметил значительное улучшение позиций российских войск в населенном пункте Родинское.
Что касается Константиновского направления, то там положение ВСУ ухудшается: российские военнослужащие взяли пленных в районе села Александро-Калиново и продвигаются дальше, добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДимитров
 
 
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