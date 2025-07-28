https://ria.ru/20250728/prodovolstvie-2031967601.html

Жители Газы рассказали о гуманитарном кризисе

Жители Газы рассказали о гуманитарном кризисе - РИА Новости, 28.07.2025

Жители Газы рассказали о гуманитарном кризисе

Продовольствия, прежде всего, детского питания катастрофически не хватает в секторе Газа, гуманитарная помощь быстро заканчивается на пунктах раздачи, что... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:47:00+03:00

2025-07-28T15:47:00+03:00

2025-07-28T15:47:00+03:00

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ХАН-ЮНИС (сектор Газа), 28 июл - РИА Новости. Продовольствия, прежде всего, детского питания катастрофически не хватает в секторе Газа, гуманитарная помощь быстро заканчивается на пунктах раздачи, что приводит к настоящим трагедиям, рассказали РИА Новости местные жители и медики. "Посмотрите, моя дочь в 40 дней весила пять с половиной килограммов. Тогда еще действовало перемирие. Но в результате голода, недоедания и отсутствия достаточного количества молока из-за продолжающейся войны, она стала весить в пятимесячном возрасте два килограмма", - рассказывает мать палестинской девочки по имени Зейнаб. Пятимесячная Зейнаб, неестественно худая для своего возраста, лежит на старой металлической кровати в одной из уцелевших после бомбардировок больнице Газы. Тут же на стене висит фотография улыбающейся и здоровой полуторамесячной Зейнаб, совсем не похожей на себя сегодняшнюю. После продолжительных дипломатических усилий и международного давления на Израиль грузовики с помощью для жителей сектор Газа смогли въехать на блокированные палестинские территории из соседнего Египта. Также возобновились сбросы гуманитарных грузов с воздуха. Но ограниченность объемов такой помощи и трудности с ее доставкой и раздачей нуждающимся пока не внушают уверенности в преодолении тяжелейшей гуманитарной катастрофы, в условиях которой сектор Газа живет уже многие месяцы. В наиболее сложной ситуации оказались маленькие дети, тысячи из которых были госпитализированы из-за недоедания. При этом в июле Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимальный за этот год уровень детской смертности от недоедания. По данным ВОЗ, более пяти тысяч детей в возрасте до пяти лет уже были госпитализированы для амбулаторного лечения от недоедания за первые две недели июля, 18% из них - с тяжелой формой острого недоедания, наиболее опасной для жизни. При этом ситуация с недоеданием в секторе Газа становится все более опасной, о чем свидетельствует резкий рост смертности в июле. В организации уточнили, что из 74 смертей, связанных с недоеданием в 2025 году, 63 произошли в июле. По информации минздрава Газы, общее число погибших от голода возросло до 147 человек, включая 88 детей. Глава педиатрического отделения больницы "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Мухаммад Абид рассказал о сотнях детей, поступающих в больницу из-за проблем с продовольствием. "К сожалению, мы теряем множество пациентов в отделениях интенсивной терапии, педиатрии и реанимации, все это на фоне недоедания и его последствий. За последние недели к нам поступило около 500 детей, страдающих от этой проблемы. Всего, с учетом ранее поступивших, в больнице насчитывается около 2-3 тысяч детей. Количество детских смертей составляет 2-3%. Мы надеемся, что наше послание дойдет до мира, чтобы спасти жизни оставшихся в секторе Газа", - сказал палестинский медик. При этом в зоне риска находятся тысячи беременных женщин, которые также страдают от последствий гуманитарного кризиса, рассказал РИА Новости директор правозащитной организации "Ад-Дамир" в секторе Газа Аля Скафи. "В секторе Газа нет запасов продовольствия. Сейчас жители переживают пятую фазу голода (по шкале IPC) – она крайняя, согласно специалистам … 11 тысяч беременных женщин находятся в опасности из-за недоедания и обезвоживания", - объясняет он. Поставляемой помощи недостаточно для обеспечения продовольствием всех жителей Газы, число которых превышает два миллиона человек. По информации местных властей, еженедельно необходимо 500 тысяч мешков муки. Беженцы из северных районов сектора признаются, что такой тяжелой гуманитарной ситуации за все время конфликта не было никогда. "Мы переживаем самый трудный этап за все время войны – голод повсюду, еды нет, а то, что поступает в Газу, оказывается недостаточным", - говорит Махмуд Ибрагим, один из беженцев. По информации арабских СМИ, Египет и Катар работают над тем, чтобы в Газе было четыре гуманитарных коридора для мирных жителей. Также арабские источники отмечают, что ведутся переговоры о продлении нынешних гуманитарных пауз в секторе на несколько дней. Ранее губернатор граничащей с Газой египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер заявил РИА Новости, что большое число грузовиков с гуманитарной помощью въехало в четверг в сектор Газа. Он отметил, что это стало возможным в результате политических усилий египетской стороны. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что порядка 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа.

https://ria.ru/20250727/pomosch-2031757988.html

https://ria.ru/20250726/posol-2031570933.html

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в мире, израиль, египет, воз, катар