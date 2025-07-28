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В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины
В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины - РИА Новости, 28.07.2025
В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины
Швейцария рассмотрит вопрос о признании Палестины, когда начнутся конкретные шаги по созданию двух государств, заявил РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:59:00+03:00
2025-07-28T11:59:00+03:00
2025-07-28T12:10:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария рассмотрит вопрос о признании Палестины, когда начнутся конкретные шаги по созданию двух государств, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани.Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства начнется в понедельник в Нью-Йорке."Вопрос о признании (Палестины - ред.) может быть рассмотрен, когда начнутся конкретные шаги в поддержку этого решения (создания двух государств - ред.), гарантирующие как безопасность Израиля, так и право палестинского народа на самоопределение", - сказал он.Монтани добавил, что, по мнению правительства Швейцарии, признание Палестинского государства вписывается в перспективу прочного мира на основе решения о создании двух государств, "способного предложить как израильскому, так и палестинскому населению реальные перспективы мира и безопасности".В преддверии конференции французский президент Эммануэль Макрон анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН, при этом в самой Палестине ожидают, что "либо на конференции, либо по ее итогам" все больше европейских стран признают ее как государство, сообщал РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.Ключевой сторонник Израиля - США - мероприятие пропустит, при этом у Соединенных Штатов, как заявлял американский президент Дональд Трамп, на сектор Газа и вовсе есть свои планы: взять его под контроль и превратить в "ближневосточную ривьеру". Жителям сектора, отмечал он, стоит навсегда уйти в другие государства. Пока что план успехом не увенчался.Большинство участвующих в конференции государств будут представлены на уровне министров иностранных дел или их заместителей. РФ представит замглавы МИД России Сергей Вершинин.Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года государство признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250718/ssha-2030052179.html
https://rsport.ria.ru/20250726/ponti-2031573900.html
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в мире, швейцария, палестина, дональд трамп, эммануэль макрон, оон, генеральная ассамблея оон, сергей вершинин, россия
В мире, Швейцария, Палестина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Вершинин, Россия
В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины
МИД Швейцарии: вопрос о признании Палестины рассмотрят после конкретных шагов