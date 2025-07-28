Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 28.07.2025 (обновлено: 12:10 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/priznanie-2031882697.html
В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины
В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины - РИА Новости, 28.07.2025
В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины
Швейцария рассмотрит вопрос о признании Палестины, когда начнутся конкретные шаги по созданию двух государств, заявил РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:59:00+03:00
2025-07-28T12:10:00+03:00
в мире
швейцария
палестина
дональд трамп
эммануэль макрон
оон
генеральная ассамблея оон
сергей вершинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария рассмотрит вопрос о признании Палестины, когда начнутся конкретные шаги по созданию двух государств, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани.Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства начнется в понедельник в Нью-Йорке."Вопрос о признании (Палестины - ред.) может быть рассмотрен, когда начнутся конкретные шаги в поддержку этого решения (создания двух государств - ред.), гарантирующие как безопасность Израиля, так и право палестинского народа на самоопределение", - сказал он.Монтани добавил, что, по мнению правительства Швейцарии, признание Палестинского государства вписывается в перспективу прочного мира на основе решения о создании двух государств, "способного предложить как израильскому, так и палестинскому населению реальные перспективы мира и безопасности".В преддверии конференции французский президент Эммануэль Макрон анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН, при этом в самой Палестине ожидают, что "либо на конференции, либо по ее итогам" все больше европейских стран признают ее как государство, сообщал РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.Ключевой сторонник Израиля - США - мероприятие пропустит, при этом у Соединенных Штатов, как заявлял американский президент Дональд Трамп, на сектор Газа и вовсе есть свои планы: взять его под контроль и превратить в "ближневосточную ривьеру". Жителям сектора, отмечал он, стоит навсегда уйти в другие государства. Пока что план успехом не увенчался.Большинство участвующих в конференции государств будут представлены на уровне министров иностранных дел или их заместителей. РФ представит замглавы МИД России Сергей Вершинин.Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года государство признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250718/ssha-2030052179.html
https://rsport.ria.ru/20250726/ponti-2031573900.html
швейцария
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, палестина, дональд трамп, эммануэль макрон, оон, генеральная ассамблея оон, сергей вершинин, россия
В мире, Швейцария, Палестина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Вершинин, Россия
В Швейцарии рассказали, когда рассмотрят вопрос о признании Палестины

МИД Швейцарии: вопрос о признании Палестины рассмотрят после конкретных шагов

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария рассмотрит вопрос о признании Палестины, когда начнутся конкретные шаги по созданию двух государств, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани.
Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства начнется в понедельник в Нью-Йорке.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Швейцария обсудит с США договорные последствия задержки поставок Patriot
18 июля, 19:02
"Вопрос о признании (Палестины - ред.) может быть рассмотрен, когда начнутся конкретные шаги в поддержку этого решения (создания двух государств - ред.), гарантирующие как безопасность Израиля, так и право палестинского народа на самоопределение", - сказал он.
Монтани добавил, что, по мнению правительства Швейцарии, признание Палестинского государства вписывается в перспективу прочного мира на основе решения о создании двух государств, "способного предложить как израильскому, так и палестинскому населению реальные перспективы мира и безопасности".
В преддверии конференции французский президент Эммануэль Макрон анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН, при этом в самой Палестине ожидают, что "либо на конференции, либо по ее итогам" все больше европейских стран признают ее как государство, сообщал РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
Ключевой сторонник Израиля - США - мероприятие пропустит, при этом у Соединенных Штатов, как заявлял американский президент Дональд Трамп, на сектор Газа и вовсе есть свои планы: взять его под контроль и превратить в "ближневосточную ривьеру". Жителям сектора, отмечал он, стоит навсегда уйти в другие государства. Пока что план успехом не увенчался.
Большинство участвующих в конференции государств будут представлены на уровне министров иностранных дел или их заместителей. РФ представит замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года государство признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Швейцарский пловец Ноэ Понти - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Швейцарский призер Олимпиады высказался о возвращении российских пловцов
26 июля, 09:27
 
В миреШвейцарияПалестинаДональд ТрампЭммануэль МакронООНГенеральная Ассамблея ООНСергей ВершининРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала