https://ria.ru/20250728/primore-2031917907.html

Предприниматели Приморского края получили более 1 миллиарда рублей

Предприниматели Приморского края получили более 1 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.07.2025

Предприниматели Приморского края получили более 1 миллиарда рублей

Более 1 миллиарда рублей получили предприниматели Приморского края на развитие своего дела при поддержке регионального Гарантийного фонда, предоставившего... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:24:00+03:00

2025-07-28T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей получили предприниматели Приморского края на развитие своего дела при поддержке регионального Гарантийного фонда, предоставившего поручительство субъектам малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Приморья.Действующий портфель поручительств фонда составляет на данный момент 7,2 миллиарда рублей. За первые шесть месяцев 2025 года капитал фонда вырос более чем на 240 миллионов рублей. Как следствие, может увеличится объем поддержки в будущем. Фонд предоставляет поручительство по кредитным договорам, контрактам лизинга, факторинга и банковской гарантии субъектам малого и среднего бизнеса и самозанятым гражданам на особых условиях. Министр экономического развития края Андрей Блохин отметил, что инвестиции в развитие бизнеса не только положительно влияют на экономику, но и помогают создавать рабочие места, поддерживать достойный уровень заработной платы и улучшать условия труда. "Мы продолжим наращивать капитал фонда, что позволит нам и дальше поддерживать местный бизнес, предоставляя качественные финансовые инструменты", – приводит пресс-служба слова министра. Гарантийный фонд входит в структуру центра "Мой бизнес" и работает при поддержке регионального министерства экономического развития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Обратиться за поручительством может любой зарегистрированный в Приморье представитель малого и среднего бизнеса. Подробнее можно уточнить по номеру: 8 (423) 2-440-440 или на сайте фонда.

https://ria.ru/20250728/mikrozaym-2031863512.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край