https://ria.ru/20250728/primore-2031836709.html
В Приморье подростки избили ребенка на детской площадке
В Приморье подростки избили ребенка на детской площадке - РИА Новости, 28.07.2025
В Приморье подростки избили ребенка на детской площадке
Подростки избили ребенка на детской площадке в Приморье, проводится проверка, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:57:00+03:00
2025-07-28T08:57:00+03:00
2025-07-28T10:37:00+03:00
происшествия
лучегорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Подростки избили ребенка на детской площадке в Приморье, проводится проверка, сообщает УМВД России по региону. В местных СМИ и соцсетях было опубликовано видео, на котором подростки на детской площадке избивают мальчика, а тот пытается уйти от обидчиков. "Полицейские обнаружили публикацию об инциденте с участием несовершеннолетних на детской площадке в одном из дворов поселка Лучегорск. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.Как заявили в УМВД по Приморью, личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.Прокуратура Пожарского района организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка условиям воспитания несовершеннолетних, причастных к данному деянию, а также мерам, принимаемым как законными представителями, так и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250720/chp-2030289375.html
лучегорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лучегорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Лучегорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье подростки избили ребенка на детской площадке
В приморском Лучегорске подростки избили ребенка на детской площадке
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Подростки избили ребенка на детской площадке в Приморье, проводится проверка, сообщает УМВД России по региону.
В местных СМИ и соцсетях было опубликовано видео, на котором подростки на детской площадке избивают мальчика, а тот пытается уйти от обидчиков.
«
"Полицейские обнаружили публикацию об инциденте с участием несовершеннолетних на детской площадке в одном из дворов поселка Лучегорск
. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении
.
Как заявили в УМВД по Приморью, личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Прокуратура Пожарского района организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка условиям воспитания несовершеннолетних, причастных к данному деянию, а также мерам, принимаемым как законными представителями, так и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.