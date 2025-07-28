https://ria.ru/20250728/pozhary-2031937335.html

В ЛНР бойцы военной комендатуры помогут тушить природные пожары

В ЛНР бойцы военной комендатуры помогут тушить природные пожары - РИА Новости, 28.07.2025

В ЛНР бойцы военной комендатуры помогут тушить природные пожары

Бойцы военной комендатуры будут помогать сотрудникам МЧС региона в борьбе с природными пожарами, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:24:00+03:00

2025-07-28T14:24:00+03:00

2025-07-28T14:33:00+03:00

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Бойцы военной комендатуры будут помогать сотрудникам МЧС региона в борьбе с природными пожарами, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. В связи с жаркой и сухой погодой в ряде районов республики сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности (5 класс). За прошедшие выходные в республике спасатели МЧС России ликвидировали 29 пожаров в экосистеме, всего же их зафиксировано 45. Выгорела территория общей площадью более 59 гектаров. "Сотрудники ГУ МЧС России по ЛНР провели занятия с военнослужащими военной комендатуры ЛНР о правилах тушения ландшафтных пожаров. В случае необходимости данные военнослужащие будут содействовать сотрудникам МЧС России в ликвидации ландшафтных пожаров на территории республики. Данные мероприятия проводятся в целых обеспечения устойчивого функционирования объектов гражданской инфраструктуры при ведении боевых действий", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250720/pozhar-2030245382.html

луганская народная республика

россия

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Наталья Макарова

луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)