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В ЛНР бойцы военной комендатуры помогут тушить природные пожары - РИА Новости, 28.07.2025
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14:24 28.07.2025 (обновлено: 14:33 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/pozhary-2031937335.html
В ЛНР бойцы военной комендатуры помогут тушить природные пожары
В ЛНР бойцы военной комендатуры помогут тушить природные пожары - РИА Новости, 28.07.2025
В ЛНР бойцы военной комендатуры помогут тушить природные пожары
Бойцы военной комендатуры будут помогать сотрудникам МЧС региона в борьбе с природными пожарами, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:24:00+03:00
2025-07-28T14:33:00+03:00
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Бойцы военной комендатуры будут помогать сотрудникам МЧС региона в борьбе с природными пожарами, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. В связи с жаркой и сухой погодой в ряде районов республики сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности (5 класс). За прошедшие выходные в республике спасатели МЧС России ликвидировали 29 пожаров в экосистеме, всего же их зафиксировано 45. Выгорела территория общей площадью более 59 гектаров. "Сотрудники ГУ МЧС России по ЛНР провели занятия с военнослужащими военной комендатуры ЛНР о правилах тушения ландшафтных пожаров. В случае необходимости данные военнослужащие будут содействовать сотрудникам МЧС России в ликвидации ландшафтных пожаров на территории республики. Данные мероприятия проводятся в целых обеспечения устойчивого функционирования объектов гражданской инфраструктуры при ведении боевых действий", - сообщили в ведомстве.
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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР бойцы военной комендатуры помогут тушить природные пожары

В ЛНР военная комендатура поможет спасателям в борьбе с природными пожарами

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПриродный пожар
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Бойцы военной комендатуры будут помогать сотрудникам МЧС региона в борьбе с природными пожарами, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР.
В связи с жаркой и сухой погодой в ряде районов республики сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности (5 класс). За прошедшие выходные в республике спасатели МЧС России ликвидировали 29 пожаров в экосистеме, всего же их зафиксировано 45. Выгорела территория общей площадью более 59 гектаров.
«
"Сотрудники ГУ МЧС России по ЛНР провели занятия с военнослужащими военной комендатуры ЛНР о правилах тушения ландшафтных пожаров. В случае необходимости данные военнослужащие будут содействовать сотрудникам МЧС России в ликвидации ландшафтных пожаров на территории республики. Данные мероприятия проводятся в целых обеспечения устойчивого функционирования объектов гражданской инфраструктуры при ведении боевых действий", - сообщили в ведомстве.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В России за сутки потушили 42 природных пожара
20 июля, 10:33
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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