https://ria.ru/20250728/pozhar-2032044143.html

В Ростовской области локализовали лесной пожар

В Ростовской области локализовали лесной пожар - РИА Новости, 28.07.2025

В Ростовской области локализовали лесной пожар

Пожарные локализовали возгорание сухой растительности в Каменском районе Ростовской области на 25 гектарах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:47:00+03:00

2025-07-28T23:47:00+03:00

2025-07-28T23:47:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

каменский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание сухой растительности в Каменском районе Ростовской области на 25 гектарах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ландшафтный пожар произошел в хуторе Филиппенков Каменского района в понедельник днем. Горело 20 гектаров. К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. "В 23.00 локализация на 25 гектарах", - сказал он. Пожар тушат около 40 человек и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20250728/energodar-2032029476.html

россия

ростовская область

каменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростовская область, каменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш