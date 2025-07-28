https://ria.ru/20250728/pozhar-2032044143.html
В Ростовской области локализовали лесной пожар
В Ростовской области локализовали лесной пожар - РИА Новости, 28.07.2025
В Ростовской области локализовали лесной пожар
Пожарные локализовали возгорание сухой растительности в Каменском районе Ростовской области на 25 гектарах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:47:00+03:00
2025-07-28T23:47:00+03:00
2025-07-28T23:47:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
каменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание сухой растительности в Каменском районе Ростовской области на 25 гектарах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ландшафтный пожар произошел в хуторе Филиппенков Каменского района в понедельник днем. Горело 20 гектаров. К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. "В 23.00 локализация на 25 гектарах", - сказал он. Пожар тушат около 40 человек и 13 единиц техники.
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происшествия, россия, ростовская область, каменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Ростовская область, Каменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Ростовской области локализовали лесной пожар
В Каменском районе Ростовской области локализовали лесной пожар на 25 гектарах