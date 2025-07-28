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В Чите при пожаре в нежилом доме с торговыми павильонами спасли бездомного - РИА Новости, 28.07.2025
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16:58 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/pozhar-2031986781.html
В Чите при пожаре в нежилом доме с торговыми павильонами спасли бездомного
В Чите при пожаре в нежилом доме с торговыми павильонами спасли бездомного - РИА Новости, 28.07.2025
В Чите при пожаре в нежилом доме с торговыми павильонами спасли бездомного
Бездомного спасли при пожаре в доме в центре Читы, где расположены торговые павильоны, огонь локализован на площади 800 квадратных метров, сообщил в своём... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:58:00+03:00
2025-07-28T16:58:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Бездомного спасли при пожаре в доме в центре Читы, где расположены торговые павильоны, огонь локализован на площади 800 квадратных метров, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Ранее в соцсетях распространились фото и видео пожара: огромные клубы черного дыма, сквозь которые пробивались языки пламени, вздымались на несколько метров. Они были видны из разных концов города, утверждали очевидцы. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар одноэтажного деревянного дома в центре Читы... В одной половине здания находятся торговые павильоны, вторая половина нежилая. Однако пожарные при разведке обнаружили в охваченной огнём квартире бездомного мужчину, лежавшего под кроватью. Ещё один бездомный эвакуировался самостоятельно. Спасённого передали медикам... Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. В тушении задействованы девять единиц техники и 39 огнеборцев МЧС России. Причину пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора, информирует ведомство.
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происшествия, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите при пожаре в нежилом доме с торговыми павильонами спасли бездомного

МЧС: в Чите при пожаре в доме спасли бездомного, огонь локализовали на 800 кв м

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Бездомного спасли при пожаре в доме в центре Читы, где расположены торговые павильоны, огонь локализован на площади 800 квадратных метров, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
Ранее в соцсетях распространились фото и видео пожара: огромные клубы черного дыма, сквозь которые пробивались языки пламени, вздымались на несколько метров. Они были видны из разных концов города, утверждали очевидцы.
«
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар одноэтажного деревянного дома в центре Читы... В одной половине здания находятся торговые павильоны, вторая половина нежилая. Однако пожарные при разведке обнаружили в охваченной огнём квартире бездомного мужчину, лежавшего под кроватью. Ещё один бездомный эвакуировался самостоятельно. Спасённого передали медикам... Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы девять единиц техники и 39 огнеборцев МЧС России.
Причину пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора, информирует ведомство.
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