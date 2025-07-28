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В Чите при пожаре в нежилом доме с торговыми павильонами спасли бездомного

В Чите при пожаре в нежилом доме с торговыми павильонами спасли бездомного - РИА Новости, 28.07.2025

В Чите при пожаре в нежилом доме с торговыми павильонами спасли бездомного

Бездомного спасли при пожаре в доме в центре Читы, где расположены торговые павильоны, огонь локализован на площади 800 квадратных метров, сообщил в своём... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:58:00+03:00

2025-07-28T16:58:00+03:00

2025-07-28T16:58:00+03:00

происшествия

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Бездомного спасли при пожаре в доме в центре Читы, где расположены торговые павильоны, огонь локализован на площади 800 квадратных метров, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Ранее в соцсетях распространились фото и видео пожара: огромные клубы черного дыма, сквозь которые пробивались языки пламени, вздымались на несколько метров. Они были видны из разных концов города, утверждали очевидцы. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар одноэтажного деревянного дома в центре Читы... В одной половине здания находятся торговые павильоны, вторая половина нежилая. Однако пожарные при разведке обнаружили в охваченной огнём квартире бездомного мужчину, лежавшего под кроватью. Ещё один бездомный эвакуировался самостоятельно. Спасённого передали медикам... Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. В тушении задействованы девять единиц техники и 39 огнеборцев МЧС России. Причину пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора, информирует ведомство.

https://ria.ru/20241113/chita-1983456142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)