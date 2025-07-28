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Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол - РИА Новости, 28.07.2025
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16:26 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/posol-2031978266.html
Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол
Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол - РИА Новости, 28.07.2025
Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол
Посол Украины в Германии Алексей Макеев дал понять, что Киев разочарован в связи с отсутствием поставок ракет Taurus, которые обещала германская сторона. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:26:00+03:00
2025-07-28T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев дал понять, что Киев разочарован в связи с отсутствием поставок ракет Taurus, которые обещала германская сторона. Две недели назад министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин не будет отправлять Киеву ракеты Taurus. Отвечая на вопрос журналиста украинского издания "Европейская правда", ощущает ли Украина в Берлине "лидерство в поддержке", Макеев отметил, что это вопрос к германской стороне. "Критические нотки, наверное, связаны с разочарованием в Украине по поставкам ракет Taurus. Действительно, когда (канцлер Германии Фридрих) Мерц был лидером оппозиции, он обещал немедленно предоставить Taurus, а когда стал канцлером, то с этим не складывается", - приводит издание слова Макеева. Канцлер Мерц 26 мая заявлял, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031959170.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, борис писториус, мария захарова, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Борис Писториус, Мария Захарова, НАТО
Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол

Посол Макеев: Киев разочарован отсутствием обещанных ФРГ поставок ракет Taurus

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев дал понять, что Киев разочарован в связи с отсутствием поставок ракет Taurus, которые обещала германская сторона.
Две недели назад министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин не будет отправлять Киеву ракеты Taurus.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 15:21
Отвечая на вопрос журналиста украинского издания "Европейская правда", ощущает ли Украина в Берлине "лидерство в поддержке", Макеев отметил, что это вопрос к германской стороне. "Критические нотки, наверное, связаны с разочарованием в Украине по поставкам ракет Taurus. Действительно, когда (канцлер Германии Фридрих) Мерц был лидером оппозиции, он обещал немедленно предоставить Taurus, а когда стал канцлером, то с этим не складывается", - приводит издание слова Макеева.
Канцлер Мерц 26 мая заявлял, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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27 июля, 15:59
 
В миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровБорис ПисториусМария ЗахароваНАТО
 
 
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