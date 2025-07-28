https://ria.ru/20250728/posol-2031978266.html

Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол

Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол - РИА Новости, 28.07.2025

Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол

Посол Украины в Германии Алексей Макеев дал понять, что Киев разочарован в связи с отсутствием поставок ракет Taurus, которые обещала германская сторона. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:26:00+03:00

2025-07-28T16:26:00+03:00

2025-07-28T16:26:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

сергей лавров

борис писториус

мария захарова

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев дал понять, что Киев разочарован в связи с отсутствием поставок ракет Taurus, которые обещала германская сторона. Две недели назад министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин не будет отправлять Киеву ракеты Taurus. Отвечая на вопрос журналиста украинского издания "Европейская правда", ощущает ли Украина в Берлине "лидерство в поддержке", Макеев отметил, что это вопрос к германской стороне. "Критические нотки, наверное, связаны с разочарованием в Украине по поставкам ракет Taurus. Действительно, когда (канцлер Германии Фридрих) Мерц был лидером оппозиции, он обещал немедленно предоставить Taurus, а когда стал канцлером, то с этим не складывается", - приводит издание слова Макеева. Канцлер Мерц 26 мая заявлял, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250728/ukraina-2031959170.html

https://ria.ru/20250727/ukraina-2031754980.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, борис писториус, мария захарова, нато