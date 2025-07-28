Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол
Посол Макеев: Киев разочарован отсутствием обещанных ФРГ поставок ракет Taurus
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев дал понять, что Киев разочарован в связи с отсутствием поставок ракет Taurus, которые обещала германская сторона.
Две недели назад министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин не будет отправлять Киеву ракеты Taurus.
Отвечая на вопрос журналиста украинского издания "Европейская правда", ощущает ли Украина в Берлине "лидерство в поддержке", Макеев отметил, что это вопрос к германской стороне. "Критические нотки, наверное, связаны с разочарованием в Украине по поставкам ракет Taurus. Действительно, когда (канцлер Германии Фридрих) Мерц был лидером оппозиции, он обещал немедленно предоставить Taurus, а когда стал канцлером, то с этим не складывается", - приводит издание слова Макеева.
Канцлер Мерц 26 мая заявлял, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.