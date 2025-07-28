Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша посадила истребители, поднятые якобы из-за активности РФ на Украине
© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 июл - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России на Украине, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает в понедельник оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Через несколько часов командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены. "Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - указало командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО. "Истребители JAS 39 Gripen ВВС Швеции, дислоцированные в Мальборке, помогали обеспечивать безопасность в польском небе сегодня ночью", - добавляется в заявлении.
Военные подчеркнули, что "не зафиксировали нарушений воздушного пространства Польши".
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 21 июля.
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Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.