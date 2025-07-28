https://ria.ru/20250728/polsha-2031821863.html

Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации России

Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации России - РИА Новости, 28.07.2025

Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации России

Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T04:37:00+03:00

2025-07-28T04:37:00+03:00

2025-07-28T04:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "Дежурные самолеты Польши и союзников были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей ВВС Польши якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит около 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

https://ria.ru/20250727/ssha-2031783736.html

https://ria.ru/20250727/rossiya-2031812025.html

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в мире, польша, украина, россия, f-16