https://ria.ru/20250728/politika-2032020857.html

Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди"

Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди" - РИА Новости, 28.07.2025

Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди"

Среди депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний от партии "Новые люди" 60% моложе 35 лет, сообщил лидер партии Алексей Нечаев. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:49:00+03:00

2025-07-28T19:49:00+03:00

2025-07-28T19:49:00+03:00

политика

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Среди депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний от партии "Новые люди" 60% моложе 35 лет, сообщил лидер партии Алексей Нечаев. "Очень важно, что политика - это не только выборы. Но если говорить о выборах, скажу цифры: в "Новых людях" 60% депутатов Госдумы и депутатов региональных законодательных собраний - это люди моложе 35 лет. И около 35% - это люди моложе 28, 30 лет", - сказал Нечаев в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме "Территория смыслов". По его словам, самый молодой депутат Госдумы от фракции "Новые люди" - Георгий Арапов. "Избрался благодаря своей эффективной работе в округе… Сейчас один из наших самых эффективных депутатов", - добавил политик.

https://ria.ru/20250220/vybory-2000626488.html

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политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф