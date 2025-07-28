Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди"
Нечаев заявил, что 60% депутатов от партии "Новые люди" моложе 35 лет
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев выступает на конференции партии
Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев выступает на конференции партии. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Среди депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний от партии "Новые люди" 60% моложе 35 лет, сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
"Очень важно, что политика - это не только выборы. Но если говорить о выборах, скажу цифры: в "Новых людях" 60% депутатов Госдумы и депутатов региональных законодательных собраний - это люди моложе 35 лет. И около 35% - это люди моложе 28, 30 лет", - сказал Нечаев в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме "Территория смыслов".
По его словам, самый молодой депутат Госдумы от фракции "Новые люди" - Георгий Арапов.
"Избрался благодаря своей эффективной работе в округе… Сейчас один из наших самых эффективных депутатов", - добавил политик.
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