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Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди" - РИА Новости, 28.07.2025
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19:49 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/politika-2032020857.html
Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди"
Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди" - РИА Новости, 28.07.2025
Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди"
Среди депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний от партии "Новые люди" 60% моложе 35 лет, сообщил лидер партии Алексей Нечаев. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:49:00+03:00
2025-07-28T19:49:00+03:00
политика
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Среди депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний от партии "Новые люди" 60% моложе 35 лет, сообщил лидер партии Алексей Нечаев. "Очень важно, что политика - это не только выборы. Но если говорить о выборах, скажу цифры: в "Новых людях" 60% депутатов Госдумы и депутатов региональных законодательных собраний - это люди моложе 35 лет. И около 35% - это люди моложе 28, 30 лет", - сказал Нечаев в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме "Территория смыслов". По его словам, самый молодой депутат Госдумы от фракции "Новые люди" - Георгий Арапов. "Избрался благодаря своей эффективной работе в округе… Сейчас один из наших самых эффективных депутатов", - добавил политик.
https://ria.ru/20250220/vybory-2000626488.html
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политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Политика, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
Нечаев рассказал о возрасте депутатов от партии "Новые люди"

Нечаев заявил, что 60% депутатов от партии "Новые люди" моложе 35 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев выступает на конференции партии
Руководитель фракции Новые люди в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев выступает на конференции партии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев выступает на конференции партии. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Среди депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний от партии "Новые люди" 60% моложе 35 лет, сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
"Очень важно, что политика - это не только выборы. Но если говорить о выборах, скажу цифры: в "Новых людях" 60% депутатов Госдумы и депутатов региональных законодательных собраний - это люди моложе 35 лет. И около 35% - это люди моложе 28, 30 лет", - сказал Нечаев в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме "Территория смыслов".
По его словам, самый молодой депутат Госдумы от фракции "Новые люди" - Георгий Арапов.
"Избрался благодаря своей эффективной работе в округе… Сейчас один из наших самых эффективных депутатов", - добавил политик.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров
20 февраля, 18:31
 
ПолитикаАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФ
 
 
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