https://ria.ru/20250728/podzhog-2031853060.html

Задержанному на Кубани обещали 40 тысяч рублей за поджог сотовой вышки

Задержанному на Кубани обещали 40 тысяч рублей за поджог сотовой вышки - РИА Новости, 28.07.2025

Задержанному на Кубани обещали 40 тысяч рублей за поджог сотовой вышки

Задержанный в Краснодарском крае за попытку поджога вышки сотовой связи рассказал на видео от ФСБ РФ, что украинские кураторы обещали ему за выполненное задание РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:31:00+03:00

2025-07-28T10:31:00+03:00

2025-07-28T10:31:00+03:00

происшествия

россия

средняя азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031850607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95a4df8c5944a33d44e1d55ad52640f2.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае за попытку поджога вышки сотовой связи рассказал на видео от ФСБ РФ, что украинские кураторы обещали ему за выполненное задание 40 тысяч рублей. Ранее в ФСБ сообщили о задержании двоих граждан РФ и уроженца Средней Азии, планировавших поджоги объектов транспорта и связи в Краснодарском крае по заданию украинских спецслужб. "В июне 2025 года пытался поджечь вышку сотовой связи в станице Варениковская Краснодарского края. Совершить поджог мне предложил знакомый за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. Указанное задание он получил от своего куратора в Telegram", - сказал задержанный. Также, по его словам, куратор обещал по 200-250 долларов за поджог релейных шкафов на железной дороге.

https://ria.ru/20250725/fsb-2031343563.html

россия

средняя азия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агентов Киева, которые планировали поджечь объекты транспорта в Краснодарском крае Силовики задержали в Краснодарском крае трех агентов Киева, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на территории региона. Двое из них – россияне, третий – уроженец Центральной Азии. Возбуждены дела о теракте и покушении на диверсию, сообщили в ФСБ. 2025-07-28T10:31 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, краснодарский край