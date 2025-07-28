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Задержанному на Кубани обещали 40 тысяч рублей за поджог сотовой вышки
Задержанному на Кубани обещали 40 тысяч рублей за поджог сотовой вышки - РИА Новости, 28.07.2025
Задержанному на Кубани обещали 40 тысяч рублей за поджог сотовой вышки
Задержанный в Краснодарском крае за попытку поджога вышки сотовой связи рассказал на видео от ФСБ РФ, что украинские кураторы обещали ему за выполненное задание РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:31:00+03:00
2025-07-28T10:31:00+03:00
2025-07-28T10:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае за попытку поджога вышки сотовой связи рассказал на видео от ФСБ РФ, что украинские кураторы обещали ему за выполненное задание 40 тысяч рублей. Ранее в ФСБ сообщили о задержании двоих граждан РФ и уроженца Средней Азии, планировавших поджоги объектов транспорта и связи в Краснодарском крае по заданию украинских спецслужб. "В июне 2025 года пытался поджечь вышку сотовой связи в станице Варениковская Краснодарского края. Совершить поджог мне предложил знакомый за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. Указанное задание он получил от своего куратора в Telegram", - сказал задержанный. Также, по его словам, куратор обещал по 200-250 долларов за поджог релейных шкафов на железной дороге.
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Задержание агентов Киева, которые планировали поджечь объекты транспорта в Краснодарском крае
Силовики задержали в Краснодарском крае трех агентов Киева, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на территории региона.
Двое из них – россияне, третий – уроженец Центральной Азии. Возбуждены дела о теракте и покушении на диверсию, сообщили в ФСБ.
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происшествия, россия, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, краснодарский край
Происшествия, Россия, Средняя Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Краснодарский край
Задержанному на Кубани обещали 40 тысяч рублей за поджог сотовой вышки
Задержанному в Краснодарском крае обещали 40 тыс руб за поджог сотовой вышки