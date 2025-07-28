https://ria.ru/20250728/podmoskove-2031864940.html

В Подмосковье столкнулись четыре грузовика

В Подмосковье столкнулись четыре грузовика - РИА Новости, 28.07.2025

В Подмосковье столкнулись четыре грузовика

Четыре грузовика столкнулись на 40-м километре автодороги М-7 "Волга" в Богородском городском округе в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:28:00+03:00

2025-07-28T11:28:00+03:00

2025-07-28T11:28:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четыре грузовика столкнулись на 40-м километре автодороги М-7 "Волга" в Богородском городском округе в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 01.45 на 40-м километре автодороги М-7 "Волга" в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение четырех грузовых автомобилей", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель одного из грузовиков умер в машине скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250728/dtp-2031817764.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)