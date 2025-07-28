https://ria.ru/20250728/podmoskove-2031864940.html
В Подмосковье столкнулись четыре грузовика
В Подмосковье столкнулись четыре грузовика - РИА Новости, 28.07.2025
В Подмосковье столкнулись четыре грузовика
Четыре грузовика столкнулись на 40-м километре автодороги М-7 "Волга" в Богородском городском округе в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:28:00+03:00
2025-07-28T11:28:00+03:00
2025-07-28T11:28:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четыре грузовика столкнулись на 40-м километре автодороги М-7 "Волга" в Богородском городском округе в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 01.45 на 40-м километре автодороги М-7 "Волга" в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение четырех грузовых автомобилей", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель одного из грузовиков умер в машине скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье столкнулись четыре грузовика
В Подмосковье столкнулись четыре грузовика, погиб человек