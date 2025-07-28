https://ria.ru/20250728/peskov-2031896610.html

Перед встречей Путина и Трампа должны работать эксперты, заявил Песков

Перед встречей Путина и Трампа должны работать эксперты, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025

Перед встречей Путина и Трампа должны работать эксперты, заявил Песков

Москва считает, что перед встречей президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа должны работать эксперты, оставлять эту черновую работу... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:48:00+03:00

2025-07-28T12:48:00+03:00

2025-07-28T12:48:00+03:00

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москва

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва считает, что перед встречей президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа должны работать эксперты, оставлять эту черновую работу президентам нелогично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять, скажем так, сложную, черновую работу президентам абсолютно нелогично. Сначала нужно подготовиться, нужно уже сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250728/kreml-2031894706.html

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в мире, москва, владимир путин, сша, дональд трамп, дмитрий песков, россия