https://ria.ru/20250728/peskov-2031895624.html
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:46:00+03:00
2025-07-28T12:46:00+03:00
2025-07-28T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров. "Конечно, здесь я говорю за нашу сторону - мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования. Признательны за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров. И, конечно, этот наш настрой сохраняется на перспективу", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250727/turtsiya-2031810808.html
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в мире, россия, турция, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Турция, Украина, Дмитрий Песков
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
Песков: РФ признательна Турции за усилия в урегулировании конфликта на Украине