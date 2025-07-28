https://ria.ru/20250728/peskov-2031895624.html

Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков

Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025

Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:46:00+03:00

2025-07-28T12:46:00+03:00

2025-07-28T12:46:00+03:00

в мире

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турция

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров. "Конечно, здесь я говорю за нашу сторону - мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования. Признательны за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров. И, конечно, этот наш настрой сохраняется на перспективу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250727/turtsiya-2031810808.html

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в мире, россия, турция, украина, дмитрий песков