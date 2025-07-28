Рейтинг@Mail.ru
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/peskov-2031895624.html
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:46:00+03:00
2025-07-28T12:46:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров. "Конечно, здесь я говорю за нашу сторону - мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования. Признательны за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров. И, конечно, этот наш настрой сохраняется на перспективу", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250727/turtsiya-2031810808.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Турция, Украина, Дмитрий Песков
Россия признательна Турции за посредничество по Украине, заявил Песков

Песков: РФ признательна Турции за усилия в урегулировании конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров.
"Конечно, здесь я говорю за нашу сторону - мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования. Признательны за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров. И, конечно, этот наш настрой сохраняется на перспективу", - сказал Песков журналистам.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Власти Турции ожидают, что инфляция в 2026 году не превысит 20 процентов
27 июля, 23:19
 
В миреРоссияТурцияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала