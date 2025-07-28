https://ria.ru/20250728/peskov-2031893707.html

Песков заявил о сохранении хакерской угрозы в России

Песков заявил о сохранении хакерской угрозы в России - РИА Новости, 28.07.2025

Песков заявил о сохранении хакерской угрозы в России

Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний России, оказывающих услуги населению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:41:00+03:00

2025-07-28T12:41:00+03:00

2025-07-28T12:45:00+03:00

россия

дмитрий песков

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний России, оказывающих услуги населению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево"."Хакерская угроза - это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем, конечно же, уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250724/khaker-2031125590.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), аэрофлот