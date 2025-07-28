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В Перми спасли таксу, застрявшую в дверце кошачьего домика
В Перми спасли таксу, застрявшую в дверце кошачьего домика - РИА Новости, 28.07.2025
В Перми спасли таксу, застрявшую в дверце кошачьего домика
В Перми спасатели освободили таксу, которая застряла в дверце кошачьего домика, сообщила городская служба спасения. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:14:00+03:00
2025-07-28T14:14:00+03:00
2025-07-28T14:34:00+03:00
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ПЕРМЬ, 28 июл — РИА Новости. В Перми спасатели освободили таксу, которая застряла в дверце кошачьего домика, сообщила городская служба спасения. "Спасатели группы оперативного реагирования № 7 деблокировали собаку из кошачьего домика", — говорится в релизе.Помощь вызвали местные жители, у которых собака пролезла в отверстие кошачьего домика и застряла. Самостоятельно вызволить ее хозяева не смогли. На фото с места происшествия можно видеть таксу с деревянной дверцей на центральной части туловища.
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происшествия, пермь
Хорошие новости, Происшествия, Пермь
В Перми спасли таксу, застрявшую в дверце кошачьего домика
В Перми спасатели освободили таксу, застрявшую в дверце кошачьего домика