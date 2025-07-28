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Эксперт оценила переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025
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15:19 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/peregovory-2031958214.html
Эксперт оценила переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей
Эксперт оценила переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025
Эксперт оценила переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей
Переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, проходящие в Малайзии, являются значительным шагом на пути к урегулированию конфликта между странами, РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:19:00+03:00
2025-07-28T15:19:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, проходящие в Малайзии, являются значительным шагом на пути к урегулированию конфликта между странами, так как они демонстрируют готовность и желание вести диалог, рассказала РИА Новости доктор Шристи Пухрем, заместитель директора India Foundation, аналитического центра, базирующегося в Нью-Дели. В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь. "Вероятность того, что посредникам удастся быстро убедить Таиланд и Камбоджу свернуть боевые действия остается неопределенной, но в результате продолжающихся дипломатических усилий появляются некоторые позитивные признаки... Важно отметить, что лидеры Таиланда и Камбоджи принимают участие в посреднических переговорах в Малайзии сегодня. Это значительный шаг, поскольку он демонстрирует готовность обеих сторон к диалогу, даже если у них разные подходы к посредничеству", - сказала доктор Пухрем. Она добавила, что, несмотря на выстраиваемый диалог, между Таиландом и Камбоджей все еще существует заметный кризис доверия, так как страны продолжают обвинять друг друга в недавней эскалации конфликта. "Таиланд обвинил Камбоджу в новой установке наземных мин и нанесении ударов по гражданским районам, в то время как Камбоджа обвиняет Таиланд в неспровоцированной и преднамеренной военной агрессии и использовании кассетных боеприпасов. Это взаимное обвинение препятствует немедленным усилиям по прекращению огня", - заявила эксперт. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250728/rossiyane-2031861212.html
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камбоджа
таиланд
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в мире, камбоджа, таиланд, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперт оценила переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей

Пухрем: переговоры между Таиландом и Камбоджей показывают готовность к диалогу

© AP Photo / Mohd RasfanПереговоры между Таиландом и Камбоджей в Куала-Лумпуре
Переговоры между Таиландом и Камбоджей в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mohd Rasfan
Переговоры между Таиландом и Камбоджей в Куала-Лумпуре
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, проходящие в Малайзии, являются значительным шагом на пути к урегулированию конфликта между странами, так как они демонстрируют готовность и желание вести диалог, рассказала РИА Новости доктор Шристи Пухрем, заместитель директора India Foundation, аналитического центра, базирующегося в Нью-Дели.
В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь.
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"Вероятность того, что посредникам удастся быстро убедить Таиланд и Камбоджу свернуть боевые действия остается неопределенной, но в результате продолжающихся дипломатических усилий появляются некоторые позитивные признаки... Важно отметить, что лидеры Таиланда и Камбоджи принимают участие в посреднических переговорах в Малайзии сегодня. Это значительный шаг, поскольку он демонстрирует готовность обеих сторон к диалогу, даже если у них разные подходы к посредничеству", - сказала доктор Пухрем.
Она добавила, что, несмотря на выстраиваемый диалог, между Таиландом и Камбоджей все еще существует заметный кризис доверия, так как страны продолжают обвинять друг друга в недавней эскалации конфликта.
"Таиланд обвинил Камбоджу в новой установке наземных мин и нанесении ударов по гражданским районам, в то время как Камбоджа обвиняет Таиланд в неспровоцированной и преднамеренной военной агрессии и использовании кассетных боеприпасов. Это взаимное обвинение препятствует немедленным усилиям по прекращению огня", - заявила эксперт.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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В миреКамбоджаТаиландМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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