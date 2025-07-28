https://ria.ru/20250728/peregovory-2031845945.html

И. о. премьера Таиланда рассказал о главной задаче переговоров с Камбоджей

И. о. премьера Таиланда рассказал о главной задаче переговоров с Камбоджей - РИА Новости, 28.07.2025

И. о. премьера Таиланда рассказал о главной задаче переговоров с Камбоджей

Главным для делегации Таиланда на переговорах с Камбоджей о прекращении огня в пограничном конфликте двух стран, которые запланированы на вторую половину дня в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:02:00+03:00

2025-07-28T10:02:00+03:00

2025-07-28T10:02:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

малайзия

хун сен

дональд трамп

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

оон

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БАНГКОК, 28 июл - РИА Новости. Главным для делегации Таиланда на переговорах с Камбоджей о прекращении огня в пограничном конфликте двух стран, которые запланированы на вторую половину дня в понедельник, будет обеспечение безопасности гражданского населения и суверенитета своей страны, заявил перед вылетом в Куала-Лумпур для переговоров с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай, брифинг главы правительства транслировал телеканал The Reporters. Ранее сообщалось, что переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей при посредничестве Малайзии как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Таиланд и Камбоджа, состоятся в Куала-Лумпуре в понедельник. Также сообщалось, что договоренности о переговорах были достигнуты после серии телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Малайзии, Таиланда и Камбоджи и его заявления о том, что переговоры по торговым тарифам США с Таиландом и Камбоджей могут быть продолжены только после прекращения огня в вооруженном пограничном конфликте двух соседних стран, продолжающемся с 24 июля. Посредником на переговорах выступит премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. "Главное для нас на этих переговорах - безопасность гражданского населения и суверенитет Таиланда", - сказал журналистам исполняющий обязанности премьера страны вице-премьер и министр внутренних дел Вечайчай. "Переговоры на уровне глав правительств - это важное развитие ситуации. Мы постараемся в полной мере использовать эту возможность для обеспечения безопасности наших граждан", - добавил он, отказавшись предсказывать какие-либо результаты переговоров. И.о. премьер-министра сообщил журналистам, что начало переговоров в Куала-Лумпуре ориентировочно назначено на 15.00 по времени столицы Малайзии (10.00 мск). В состав таиландской делегации, во главе которой он отправляется в Малайзию, входят также министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг, заместитель министра обороны Таиланда генерал Наттхапхон Накпханит, генеральный секретарь администрации премьер-министра Таиланда Проммин Летсурадет и пресс-секретарь правительства Таиланда Чираю Хуангсап, являющийся также одним из руководителей правительственного Временного центра по управлению ситуацией и безопасности на границе Таиланда и Камбоджи, также сообщил Вечайчай. На вопрос журналистов о доверии Камбодже как партнеру по переговорам, и.о. премьера Таиланда ответил, что в этом состоит основная сложность переговоров. "Мы не доверяем Камбодже, мы уже неоднократно об этом заявляли. Их действия не позволяют нам поверить в их искренность и способность (совместно - ред.) решать проблемы. Поэтому мы будем настаивать на доказательствах и верификации по каждой детали как в оценке текущей ситуации, так и в планах по прекращению огня", - добавил Вечайчай. По его словам, малайзийская сторона сообщила Таиланду и Камбодже, что наблюдателями по исполнению условий прекращения огня, если оно будет достигнуто, вызвались стать США и КНР, но обе стороны и Малайзия договорились во время телефонных переговоров на уровне министров иностранных дел по организации встречи в Куала-Лумпуре, что "говорить об этом пока рано". Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу, субботу и воскресенье с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. По сообщениям главного командования вооруженных сил Таиланда, в воскресенье боестолкновения продолжались в течение всего дня на 7 участках границы. На одном из участков, расположенных вблизи древнего храма Прасат Та Кхвай, камбоджийские войска применили установки залпового огня "Град", обстреляв деревню, находившуюся на таиландской территории позади позиций ВС Таиланда, и уничтожив несколько жилых домов, а также пять голов домашнего скота, сообщило таиландское командование. Таиланд нанес авиаудар по позициям камбоджийских "Градов". На брифинге в Пномпене в воскресенье камбоджийские военные отрицали использование артиллерии по гражданским целям в районе храма Прасат Та Кхвай (кхмерское название Пратат Та Крабей – ред.), однако видеоматериалы, снятые на месте корреспондентами таиландских СМИ в момент камбоджийской атаки свидетельствуют об обратном, говорилось в сообщении командования. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250726/konflikt-2031655963.html

https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031533369.html

таиланд

камбоджа

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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, хун сен, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), оон