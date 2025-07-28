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Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио - РИА Новости, 28.07.2025
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03:39 28.07.2025 (обновлено: 09:49 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/peregovory-2031820318.html
Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио
Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио - РИА Новости, 28.07.2025
Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио
Таиланд и Камбоджа скоро начнут переговоры о прекращении огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:39:00+03:00
2025-07-28T09:49:00+03:00
камбоджа
таиланд
в мире
марко рубио
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа скоро начнут переговоры о прекращении огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X."Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня", — написал он.Сотрудники Госдепа уже находятся там для содействия диалогу, добавил Рубио.В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием.Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
https://ria.ru/20250726/tramp-2031646273.html
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
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камбоджа, таиланд, в мире, марко рубио, малайзия, государственный департамент сша, дональд трамп, бангкок
Камбоджа, Таиланд, В мире, Марко Рубио, Малайзия, Государственный департамент США, Дональд Трамп, Бангкок

Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио

© Getty Images / Kevin DietschГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа скоро начнут переговоры о прекращении огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
"Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня", — написал он.
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Сотрудники Госдепа уже находятся там для содействия диалогу, добавил Рубио.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием.
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.

Обострение между Таиландом и Камбоджей

Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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КамбоджаТаиландВ миреМарко РубиоМалайзияГосударственный департамент СШАДональд ТрампБангкок
 
 
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