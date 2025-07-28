Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио
© Getty Images / Kevin DietschГоссекретарь США Марко Рубио
© Getty Images / Kevin Dietsch
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа скоро начнут переговоры о прекращении огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
"Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня", — написал он.
Сотрудники Госдепа уже находятся там для содействия диалогу, добавил Рубио.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием.
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.
Обострение между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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