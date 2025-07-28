https://ria.ru/20250728/peregovory-2031820318.html

Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио

Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио - РИА Новости, 28.07.2025

Камбоджа и Таиланд скоро начнут переговоры, заявил Рубио

Таиланд и Камбоджа скоро начнут переговоры о прекращении огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T03:39:00+03:00

2025-07-28T03:39:00+03:00

2025-07-28T09:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа скоро начнут переговоры о прекращении огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X."Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня", — написал он.Сотрудники Госдепа уже находятся там для содействия диалогу, добавил Рубио.В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием.Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил согласие на перемирие, но отметил, что Бангкок хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители. Эвакуированы более 100 тысяч человек.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.

https://ria.ru/20250726/tramp-2031646273.html

https://ria.ru/20250726/konflikt-2031655963.html

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-28T03:39 true PT0M31S

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