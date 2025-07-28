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В Пекине объявили режим экстренного реагирования для борьбы с наводнениями - РИА Новости, 28.07.2025
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07:04 28.07.2025 (обновлено: 07:05 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/pekin-2031827529.html
В Пекине объявили режим экстренного реагирования для борьбы с наводнениями
В Пекине объявили режим экстренного реагирования для борьбы с наводнениями - РИА Новости, 28.07.2025
В Пекине объявили режим экстренного реагирования для борьбы с наводнениями
Власти Китая запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине, передает в понедельник агентство Синьхуа. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:04:00+03:00
2025-07-28T07:05:00+03:00
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ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Власти Китая запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине, передает в понедельник агентство Синьхуа. Агентство уточняет, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина. Синьхуа отмечает, что 27 июля приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет. "Министерство водного хозяйства КНР в воскресенье запустило режим экстренного реагирования четвертого уровня для борьбы с наводнениями в Пекине", - говорится в сообщении Синьхуа. Городские власти в соцсетях призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий. В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
https://ria.ru/20250414/kitay-2011072578.html
https://ria.ru/20250412/pekin-2010843543.html
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в мире, китай, пекин
В мире, Китай, Пекин
В Пекине объявили режим экстренного реагирования для борьбы с наводнениями

Синьхуа: в Пекине объявили наивысший уровень экстренного реагирования

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛюди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Власти Китая запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине, передает в понедельник агентство Синьхуа.
Агентство уточняет, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина. Синьхуа отмечает, что 27 июля приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет.
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"Министерство водного хозяйства КНР в воскресенье запустило режим экстренного реагирования четвертого уровня для борьбы с наводнениями в Пекине", - говорится в сообщении Синьхуа.
Городские власти в соцсетях призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
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