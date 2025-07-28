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Павильон "Экономика Москвы" начнет работу в "Музеоне" 1 августа

Павильон "Экономика Москвы" начнет работу в "Музеоне" 1 августа - РИА Новости, 28.07.2025

Павильон "Экономика Москвы" начнет работу в "Музеоне" 1 августа

В столичном "Музеоне" 1 августа заработает павильон "Экономика Москвы", в котором гости смогут поучаствовать в большой экономической игре, посетить лекции... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:14:00+03:00

2025-07-28T09:14:00+03:00

2025-07-28T09:51:00+03:00

москва

мария багреева

музеон

департамент экономической политики и развития москвы

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В столичном "Музеоне" 1 августа заработает павильон "Экономика Москвы", в котором гости смогут поучаствовать в большой экономической игре, посетить лекции экономистов, экспертов и предпринимателей, а также получить практические навыки по управлению городом в интерактивной зоне, рассказала заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Павильон будет работать в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Найти павильон можно будет между Новой Третьяковкой и улицей Крымский Вал.Главный элемент объекта – масштабная иммерсивная игра. Ее будут проводить все дни работы мероприятия (45 дней). Гости смогут перемещаться по клеткам и выполнять интересные онлайн- и офлайн-задания. Посетителям помогут в простых заданиях разобраться в сложных экономических аспектах. Также гости павильона смогут узнать новое об экономике Москвы. У гостей появится возможность заработать виртуальную валюту во время игр. Эти деньги они потом смогут поменять на различные подарки.Как подчеркнул заммэра, в основном программа павильона состоит из образовательных мероприятий."Наша современная летняя площадка станет центром, где объединятся в эффективную коммуникацию город и его жители. Благодаря большому количеству лекций и мастер-классов от ведущих экономистов и финансистов, известных экспертов и предпринимателей, популярных блогеров экономика Москвы станет понятной и близкой для каждого, а ее роль в будущем столицы – очевидной. Любой посетитель сможет найти что-то интересное для себя: каждый день недели павильон будет ждать свою аудиторию", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Пожилые граждане смогут по вторникам проходить программы для повышения финансовой грамотности. Представителям серебряного возраста дадут советы по инвестициям и профессиональной самореализации. По средам будут проходить программы для экономически активных граждан. Там можно будет обсудить личные финансы, карьерные тренды и так далее. Для новичков в теме экономики подготовили специальные программы, которые будут проходить по четвергам. Посетителям дадут базовые понятия и дадут практические советы.Развлекательные программы будут проходить по пятницам. Посетителей ждут квизы и квесты. А по субботам запланированы семейные дни. Взрослые смогут послушать лекции о практическом применении экономических знаний в повседневной жизни, а дети – принять участие в игровых мастер-классах. По воскресеньям запланированы лекции и мастер-классы для бизнесменов по широкому кругом тем – от запуска до масштабирования бизнеса.В подкаст-студии павильона известные журналисты и блогеры обсудят вопросы экономики, предпринимательства и финансов. Их можно будет послушать как в реальном времени, так и на популярных онлайн-платформах.В павильоне также будет работать и интерактивная зона. Там посетители смогут сыграть в экономический VR-тир, подобрать профессию будущего, создать собственный цифровой аватар, попробовать свои силы в управлении городским бюджетомОтдельная программа ждет детей. Для них около павильона будет работать образовательный лабиринт, где в формате комиксов юным горожанам расскажут, что такое экономика и как она влияет на жизнь мегаполиса.Проведение различных вечеринок запланировано в лаунж-зоне. Там проведут диджей-вечеринки под открытым небом и кинопоказы.Время работы павильона: вторник – четверг с 12:00 до 20:00, пятница – суббота 12:00–22:00, воскресенье 12:00–21:00.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" – это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева, музеон, департамент экономической политики и развития москвы, твой бизнес – новости