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Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие - РИА Новости, 28.07.2025
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17:44 28.07.2025 (обновлено: 18:15 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/palestiny-2031997785.html
Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие
Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие - РИА Новости, 28.07.2025
Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие
Палестинское движение ХАМАС должно прекратить управление сектором Газа и сдать оружие Палестинской Автономии, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:44:00+03:00
2025-07-28T18:15:00+03:00
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ООН, 28 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС должно прекратить управление сектором Газа и сдать оружие Палестинской Автономии, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа."ХАМАС должно прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской Автономии", - сказал он в ходе проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференции по Палестине.Мустафа также выразил готовность к развертыванию "региональных и международных сил"."Мы готовы пригласить региональные и международные силы для развертывания в полной координации с Государством Палестина в рамках миссии по стабилизации и защите, имеющей мандат Совета Безопасности", - добавил он.
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в мире, палестина, хамас, оон, нью-йорк (город)
В мире, Палестина, ХАМАС, ООН, Нью-Йорк (город)
Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие

Премьер Палестины Мухаммед Мустафа призвал ХАМАС уйти из Газы и сложить оружие

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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ООН, 28 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС должно прекратить управление сектором Газа и сдать оружие Палестинской Автономии, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа.
"ХАМАС должно прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской Автономии", - сказал он в ходе проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференции по Палестине.
Мустафа также выразил готовность к развертыванию "региональных и международных сил".
"Мы готовы пригласить региональные и международные силы для развертывания в полной координации с Государством Палестина в рамках миссии по стабилизации и защите, имеющей мандат Совета Безопасности", - добавил он.
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