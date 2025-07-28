https://ria.ru/20250728/palestiny-2031997785.html

Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие

Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие - РИА Новости, 28.07.2025

Премьер Палестины призвал ХАМАС сдать оружие

Палестинское движение ХАМАС должно прекратить управление сектором Газа и сдать оружие Палестинской Автономии, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:44:00+03:00

2025-07-28T17:44:00+03:00

2025-07-28T18:15:00+03:00

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ООН, 28 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС должно прекратить управление сектором Газа и сдать оружие Палестинской Автономии, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа."ХАМАС должно прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской Автономии", - сказал он в ходе проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференции по Палестине.Мустафа также выразил готовность к развертыванию "региональных и международных сил"."Мы готовы пригласить региональные и международные силы для развертывания в полной координации с Государством Палестина в рамках миссии по стабилизации и защите, имеющей мандат Совета Безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20250725/krazha-2031343726.html

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Варвара Скокшина

в мире, палестина, хамас, оон, нью-йорк (город)