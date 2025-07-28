https://ria.ru/20250728/palestina-2031927516.html

Британия намерена признать Палестину до следующих выборов, заявил министр

Британия намерена признать Палестину до следующих выборов, заявил министр - РИА Новости, 28.07.2025

Британия намерена признать Палестину до следующих выборов, заявил министр

Великобритания намерена признать палестинскую государственность до следующих выборов, которые, как ожидается, состоятся в 2029 году, заявил британский министр... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:51:00+03:00

2025-07-28T13:51:00+03:00

2025-07-28T13:51:00+03:00

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ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Великобритания намерена признать палестинскую государственность до следующих выборов, которые, как ожидается, состоятся в 2029 году, заявил британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс. "Да, (мы намерены признать Палестину - ред.) при парламенте в текущем составе, если это приведет к прорыву, который нам нужен. Но не забывайте, что мы сможет это сделать только один раз. Если мы сделаем это чисто символически, это не положит конец конфликту", - заявил Рейнольдс в интервью телеканалу Sky в ответ на вопрос о том, намерено ли правительство признать Палестину до следующих выборов. Он подчеркнул, что в случае чисто символического признания Лондону придется задать вопросом о том, какие еще меры можно принять для воздействия на Израиль. Так, Британия уже приостановила экспорт оружия Израилю, приостановила торговые переговоры с Тель-Авивом и ввела санкции против ряда министров. "Мы хотим использовать такой важный момент (как признание Палестины - ред.), чтобы достичь значимых результатов как для палестинцев, так и для израильтян. Решение о создании двух независимых государств — это единственный способ положить конец этому конфликту", - добавил он. В пятницу более 200 депутатов британского парламента от девяти партий, включая однопартийцев премьера Кира Стармера, в открытом письме призвали его к шагам по признанию Великобританией Государства Палестина. До этого более 50 бывших британских дипломатов и сотрудников ООН подписали письмо с призывом к Стармеру признать палестинскую государственность и принять дальнейшие меры против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. В четверг французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

https://ria.ru/20250728/palestina-2031888266.html

https://ria.ru/20250725/posol-2031461096.html

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в мире, палестина, израиль, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, оон