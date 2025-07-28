https://ria.ru/20250728/otpusk-2032008119.html
"Автозавод Санкт-Петербург" ушел в корпоративный отпуск
"Автозавод Санкт-Петербург" ушел в корпоративный отпуск - РИА Новости, 28.07.2025
"Автозавод Санкт-Петербург" ушел в корпоративный отпуск
"Автозавод Санкт-Петербург" в понедельник 28 июля ушел в трехнедельный плановый корпоративный отпуск, который продлится до 17 августа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:32:00+03:00
2025-07-28T18:32:00+03:00
2025-07-28T18:32:00+03:00
экономика
автоваз
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Автозавод Санкт-Петербург" в понедельник 28 июля ушел в трехнедельный плановый корпоративный отпуск, который продлится до 17 августа, сообщила пресс-служба предприятия. "В плановом корпоративном отпуске "Автозавод Санкт-Петербург" будет с 28 июля по 17 августа", - говорится в сообщении. На аналогичный период в отпуск ушел и "АвтоВАЗ", который проведет в эти недели ремонт, обслуживание и модернизацию оборудования, а также работы по улучшению условий труда для сотрудников. "Автозавод Санкт-Петербург" работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Она предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность. С сентября, согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, "АвтоВАЗ" начнет сборку своей новинки Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Ожидаемый объем производства до конца этого года составляет около 4 тысяч автомобилей.
https://ria.ru/20250724/avto-2031202537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta
Экономика, АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Lada Vesta
"Автозавод Санкт-Петербург" ушел в корпоративный отпуск
"Автозавод Санкт-Петербург" 28 июля ушел в трехнедельный корпоративный отпуск