https://ria.ru/20250728/otpusk-2032008119.html

"Автозавод Санкт-Петербург" ушел в корпоративный отпуск

"Автозавод Санкт-Петербург" ушел в корпоративный отпуск - РИА Новости, 28.07.2025

"Автозавод Санкт-Петербург" ушел в корпоративный отпуск

"Автозавод Санкт-Петербург" в понедельник 28 июля ушел в трехнедельный плановый корпоративный отпуск, который продлится до 17 августа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:32:00+03:00

2025-07-28T18:32:00+03:00

2025-07-28T18:32:00+03:00

экономика

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

lada vesta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18980/25/189802535_0:182:3232:2000_1920x0_80_0_0_f192a36d33dbcfcf56c286c8e8f460e4.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Автозавод Санкт-Петербург" в понедельник 28 июля ушел в трехнедельный плановый корпоративный отпуск, который продлится до 17 августа, сообщила пресс-служба предприятия. "В плановом корпоративном отпуске "Автозавод Санкт-Петербург" будет с 28 июля по 17 августа", - говорится в сообщении. На аналогичный период в отпуск ушел и "АвтоВАЗ", который проведет в эти недели ремонт, обслуживание и модернизацию оборудования, а также работы по улучшению условий труда для сотрудников. "Автозавод Санкт-Петербург" работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Она предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность. С сентября, согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, "АвтоВАЗ" начнет сборку своей новинки Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Ожидаемый объем производства до конца этого года составляет около 4 тысяч автомобилей.

https://ria.ru/20250724/avto-2031202537.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta