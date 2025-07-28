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Пашинян взял отпуск второй раз за месяц - РИА Новости, 28.07.2025
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09:13 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/otpusk-2031839228.html
Пашинян взял отпуск второй раз за месяц
Пашинян взял отпуск второй раз за месяц - РИА Новости, 28.07.2025
Пашинян взял отпуск второй раз за месяц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял отпуск второй раз за месяц - до 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:13:00+03:00
2025-07-28T09:13:00+03:00
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял отпуск второй раз за месяц - до 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа", - говорится в сообщении. Пашинян уже брал отпуск в июле - с 18 по 23 включительно.
https://ria.ru/20250726/armenija-2031671131.html
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян взял отпуск второй раз за месяц

Премьер Армении Пашинян взял второй отпуск до 15 августа

© AP Photo / Alexander VilfНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Alexander Vilf
Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял отпуск второй раз за месяц - до 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа", - говорится в сообщении.
Пашинян уже брал отпуск в июле - с 18 по 23 включительно.
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В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
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