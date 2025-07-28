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В Северной Осетии водитель сбил ребенка на велосипеде
В Северной Осетии водитель сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 28.07.2025
В Северной Осетии водитель сбил ребенка на велосипеде
Водитель "Лады" сбил 13-летнего велосипедиста в городе Дигора Северной Осетии, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в ГАИ региона. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:24:00+03:00
2025-07-28T16:24:00+03:00
2025-07-28T16:36:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Водитель "Лады" сбил 13-летнего велосипедиста в городе Дигора Северной Осетии, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в ГАИ региона. "В городе Дигора произошло ДТП... Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь по улице Тогоева в сторону села Карман-Синдзикау, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, 2012 года рождения, который двигался во встречном направлении по краю проезжей части дороги. В результате ДТП водитель транспортного средства и несовершеннолетний велосипедист были доставлены в медучреждение", – сообщили в ГАИ. Как рассказали РИА Новости в Республиканской детской клинической больнице, ребенка прооперировали, его состояние "крайне тяжелое". "Ребенок находится под постоянным наблюдением врачей в реанимации. Проведены все необходимые методы исследования и оперативное вмешательство. Занимаются ведущие специалисты разных профилей", – отметили в больнице. На появившемся в сети видео белую "Ладу", быстро приближающуюся к впереди едущей легковушке, заносит и она врезается в велосипедиста, который катил по обочине встречной полосы.
https://ria.ru/20250728/arkhangelsk-2031966270.html
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происшествия, гибдд мвд рф, республика северная осетия - алания
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии водитель сбил ребенка на велосипеде
В Дигоре в Северной Осетии водитель "Лады" сбил 13-летнего велосипедиста
ПЯТИГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Водитель "Лады" сбил 13-летнего велосипедиста в городе Дигора Северной Осетии, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в ГАИ региона.
"В городе Дигора произошло ДТП... Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь по улице Тогоева в сторону села Карман-Синдзикау, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, 2012 года рождения, который двигался во встречном направлении по краю проезжей части дороги. В результате ДТП водитель транспортного средства и несовершеннолетний велосипедист были доставлены в медучреждение", – сообщили в ГАИ
.
Как рассказали РИА Новости в Республиканской детской клинической больнице, ребенка прооперировали, его состояние "крайне тяжелое".
"Ребенок находится под постоянным наблюдением врачей в реанимации. Проведены все необходимые методы исследования и оперативное вмешательство. Занимаются ведущие специалисты разных профилей", – отметили в больнице.
На появившемся в сети видео белую "Ладу", быстро приближающуюся к впереди едущей легковушке, заносит и она врезается в велосипедиста, который катил по обочине встречной полосы.