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В Саратове начали обследование последних подъездов дома, где взорвался газ
В Саратове начали обследование последних подъездов дома, где взорвался газ - РИА Новости, 28.07.2025
В Саратове начали обследование последних подъездов дома, где взорвался газ
Экспертная организация в понедельник приступает к обследованию конструкций последних двух подъездов дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:14:00+03:00
2025-07-28T10:14:00+03:00
2025-07-28T10:14:00+03:00
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Экспертная организация в понедельник приступает к обследованию конструкций последних двух подъездов дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщили РИА Новости в правительстве региона. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. "Сегодня приступают", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, начала ли экспертная организация обследование четвертого и пятого подъездов дома на улице Блинова, 2. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
2025-07-28T10:14
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове начали обследование последних подъездов дома, где взорвался газ
Эксперты обследуют последние 2 подъезда дома в Саратове после взрыва газа