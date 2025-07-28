https://ria.ru/20250728/organizatsija-2031848739.html

В Саратове начали обследование последних подъездов дома, где взорвался газ

В Саратове начали обследование последних подъездов дома, где взорвался газ - РИА Новости, 28.07.2025

В Саратове начали обследование последних подъездов дома, где взорвался газ

Экспертная организация в понедельник приступает к обследованию конструкций последних двух подъездов дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:14:00+03:00

2025-07-28T10:14:00+03:00

2025-07-28T10:14:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458508_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_1e9d4108c1f2d96d14d09093a373b023.jpg

САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Экспертная организация в понедельник приступает к обследованию конструкций последних двух подъездов дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщили РИА Новости в правительстве региона. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. "Сегодня приступают", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, начала ли экспертная организация обследование четвертого и пятого подъездов дома на улице Блинова, 2. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250727/saratov-2031805053.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове 2025-07-28T10:14 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)