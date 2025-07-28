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Французская прокуратура запросила новый ордер на арест Асада

Французская прокуратура запросила новый ордер на арест Асада - РИА Новости, 28.07.2025

Французская прокуратура запросила новый ордер на арест Асада

Прокуратура Парижа потребовала выдать новый международный ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада после аннулирования предыдущего кассационным... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:28:00+03:00

2025-07-28T15:28:00+03:00

2025-07-28T15:28:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала выдать новый международный ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада после аннулирования предыдущего кассационным судом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление прокуратуры. "Национальная антитеррористическая прокуратура объявила в понедельник, что запрашивает новый международный ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада", - сообщило СМИ. Поскольку бывший президент с декабря 2024 года более не защищен личным иммунитетом, которым пользуются действующие главы государств, прокуратура запросила "выдачу ордера на арест и его международное распространение по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях", уточняется в заявлении. В пятницу кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада, постановив что "никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства". При этом председатель суда Кристоф Сулар отметил, что поскольку Асад больше не является президентом, "в отношении него были выданы или могут быть выданы новые ордера на арест", поэтому судебное расследование в отношении него может быть продолжено. Франция выдала первый международный ордер на арест Асада в ноябре 2023 года по обвинению в причастности к химической атаке в 2013 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это проявлением предвзятости суда. В январе 2025 года Франс Пресс передавало, что два следственных судьи Франции на основании дополнительного требования Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT) выдали еще один ордер на арест Асада, которому вменяют якобы участие в военных преступлениях. Сообщалось, что в качестве "главнокомандующего вооруженными силами" его считают ответственным за бомбардировку в Дераа в 2017 году. Выдаче ордера предшествовало расследование смерти в июне 2017 года франко-сирийского гражданина Салаха Абу Набу в результате "бомбардировок его дома вертолетами сирийской армии". По словам источника, французские судьи считают, что Асад отдал приказ и предоставил средства для этого нападения. Газовая атака произошла в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, тогда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Разведка США заявляла, что за атакой стоят правительственные войска, Дамаск обвинения отрицал. Вашингтон в 2013 году после событий в Восточной Гуте заявил о необходимости военной операции в Сирии. Через несколько дней после атаки Совет безопасности ООН рассматривал проект резолюции, открывающий путь для нанесения ударов по Сирии, но Россия и Китай наложили вето на документ. США готовились выступить в одиночку, бывший тогда президентом Барак Обама добивался у конгресса разрешения на это, но за день до соответствующего голосования Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия в соответствии с предложенным Москвой планом. В сентябре 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал документ разведывательного управления министерства обороны США, в котором говорится, что в 2013 году доступ к отравляющему веществу зарин в Сирии был не только у правительства Асада, но и у террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Херш заявил, что этот документ, однако, не дошел до Белого дома по политическим причинам.* запрещена в РФ.

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https://ria.ru/20250308/karlson-2003813074.html

https://ria.ru/20250621/asad-2024501380.html

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в мире, сирия, франция, россия, башар асад, сеймур херш, сергей лавров, оон