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На месте частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани организовали оперштаб
На месте частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани организовали оперштаб - РИА Новости, 28.07.2025
На месте частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани организовали оперштаб
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем Telegram-канале, что прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Астрахани, создан... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:35:00+03:00
2025-07-28T12:35:00+03:00
2025-07-28T12:52:00+03:00
происшествия
астраханская область
астрахань
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игорь бабушкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем Telegram-канале, что прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Астрахани, создан оперативный штаб. "Прибыл на место происшествия. В данный момент создан оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, в том числе сотрудники министерства здравоохранения. работают спасатели", - сообщил Бабушкин. По информации прокуратуры Астраханской области, ведомство организовало проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома. В понедельник МЧС РФ сообщило, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова, 6 обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции.
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Губернатор Астраханской области на месте обрушения жилого дома
Губернатор Астраханской области на месте обрушения жилого дома
2025-07-28T12:35
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происшествия, астраханская область, астрахань, россия, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Происшествия, Астраханская область, Астрахань, Россия, Игорь Бабушкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
На месте частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани организовали оперштаб
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани организовали оперштаб