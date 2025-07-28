https://ria.ru/20250728/opasnost-2031990312.html
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2025
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:16:00+03:00
2025-07-28T17:16:00+03:00
2025-07-28T17:19:00+03:00
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России."На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.Ракетная опасность на территории Краснодарского края продлилась 1 час 28 минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
МЧС: в Краснодарском крае отменили ракетную опасность