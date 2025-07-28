https://ria.ru/20250728/oon-2031866713.html

В ООН заявили о росте миграции в Европу

В ООН заявили о росте миграции в Европу - РИА Новости, 28.07.2025

В ООН заявили о росте миграции в Европу

"Катастрофические" сокращения бюджета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в том числе со стороны США, привели к росту миграции в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:34:00+03:00

2025-07-28T11:34:00+03:00

2025-07-28T11:34:00+03:00

в мире

сша

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Катастрофические" сокращения бюджета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в том числе со стороны США, привели к росту миграции в Европу, заявил глава УВКБ ООН Филиппо Гранди. Как отмечает издание, бюджет УВКБ резко сократился после того, как президент США Дональд Трамп урезал поступающее от Штатов финансирование ООН с двух миллиардов долларов до примерно 390 миллионов долларов. Кроме того, свою финансовую поддержку организации также сократили Франция, Италия и Германия. "Навязанные нам донорами сокращения бюджета являются катастрофическими, в том числе и с точки зрения управления этими потоками (мигрантов - ред.)", - отметил Гранди в интервью газете Financial Times. По его словам, появляется все больше доказательств того, что беженцы из Судана движутся на север в сторону Европы, а не в соседний Чад, где ранее многим была оказана помощь. В связи с этим "было бы гораздо более выгодно вкладывать" в страны, где уже находятся большие группы беженцев, например, в Чад, Иран или в Кению, заявил он. Согласно газете, ЕС работает над дальнейшим ограничением миграции из Африки. Среди рассматриваемых предложений - отправка людей, чьи ходатайства о получении убежища отклонили, в третьи страны, которые не являются их домом, а также проверка просителей убежища, спасенных в Средиземном море, в странах Северной Африки, а не в Европе. США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%. По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.

https://ria.ru/20250727/migranty-2031807378.html

https://ria.ru/20250726/migrant-2031635290.html

сша

европа

республика чад

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в мире, сша, европа, республика чад, филиппо гранди, дональд трамп, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, евросоюз