В ООН заявили о росте миграции в Европу
Глава УВКБ ООН Гранди: сокращения бюджета привели к росту миграции в Европу
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Катастрофические" сокращения бюджета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в том числе со стороны США, привели к росту миграции в Европу, заявил глава УВКБ ООН Филиппо Гранди.
"Навязанные нам донорами сокращения бюджета являются катастрофическими, в том числе и с точки зрения управления этими потоками (мигрантов - ред.)", - отметил Гранди в интервью газете Financial Times.
По его словам, появляется все больше доказательств того, что беженцы из Судана движутся на север в сторону Европы, а не в соседний Чад, где ранее многим была оказана помощь. В связи с этим "было бы гораздо более выгодно вкладывать" в страны, где уже находятся большие группы беженцев, например, в Чад, Иран или в Кению, заявил он.
Согласно газете, ЕС работает над дальнейшим ограничением миграции из Африки. Среди рассматриваемых предложений - отправка людей, чьи ходатайства о получении убежища отклонили, в третьи страны, которые не являются их домом, а также проверка просителей убежища, спасенных в Средиземном море, в странах Северной Африки, а не в Европе.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%. По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.