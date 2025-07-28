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Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах - РИА Новости, 28.07.2025
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22:29 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/olimpiada-2032037064.html
Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах
Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах - РИА Новости, 28.07.2025
Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах
Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые представляли Россию на 36-й Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах, отметив, что они... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:29:00+03:00
2025-07-28T22:29:00+03:00
общество
россия
москва
филиппины
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые представляли Россию на 36-й Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах, отметив, что они убедительно подтвердили высокий потенциал отечественного образования. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что российские старшеклассники завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на 36-й Международной биологической олимпиаде на Филиппинах. Золотые медали на олимпиаде завоевали Bepa Краснопёрова из Москвы и Макар Рощин из Новосибирска, серебро - у Захара Дегтеренко из Москвы. Алихан Жангазиев из Москвы был удостоен бронзовой медали. "Дорогие Захар Владимирович, Алихан Сансызбаевич, Вера Михайловна и Макар Андреевич! Поздравляю вас с отличным выступлением на 36-й Международной биологической олимпиаде. В упорной борьбе с сильными соперниками из 77 стран вы продемонстрировали глубокие знания и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокий потенциал российского образования", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Также президент пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего. "И, конечно, самые тёплые слова благодарности вашим учителям, наставникам, родителям, которые искренне разделяют этот успех", - добавил Путин.
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общество, россия, москва, филиппины, владимир путин, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Москва, Филиппины, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах

Путин: школьники на филиппинской олимпиаде показали потенциал образования в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые представляли Россию на 36-й Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах, отметив, что они убедительно подтвердили высокий потенциал отечественного образования.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что российские старшеклассники завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на 36-й Международной биологической олимпиаде на Филиппинах. Золотые медали на олимпиаде завоевали Bepa Краснопёрова из Москвы и Макар Рощин из Новосибирска, серебро - у Захара Дегтеренко из Москвы. Алихан Жангазиев из Москвы был удостоен бронзовой медали.
«
"Дорогие Захар Владимирович, Алихан Сансызбаевич, Вера Михайловна и Макар Андреевич! Поздравляю вас с отличным выступлением на 36-й Международной биологической олимпиаде. В упорной борьбе с сильными соперниками из 77 стран вы продемонстрировали глубокие знания и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокий потенциал российского образования", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также президент пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего.
"И, конечно, самые тёплые слова благодарности вашим учителям, наставникам, родителям, которые искренне разделяют этот успех", - добавил Путин.
Российские школьники, завоевавшие четыре золотые медали на международной олимпиаде по информатике - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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ОбществоРоссияМоскваФилиппиныВладимир ПутинДмитрий Чернышенко
 
 
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