Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах
Путин: школьники на филиппинской олимпиаде показали потенциал образования в РФ
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые представляли Россию на 36-й Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах, отметив, что они убедительно подтвердили высокий потенциал отечественного образования.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что российские старшеклассники завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на 36-й Международной биологической олимпиаде на Филиппинах. Золотые медали на олимпиаде завоевали Bepa Краснопёрова из Москвы и Макар Рощин из Новосибирска, серебро - у Захара Дегтеренко из Москвы. Алихан Жангазиев из Москвы был удостоен бронзовой медали.
«
"Дорогие Захар Владимирович, Алихан Сансызбаевич, Вера Михайловна и Макар Андреевич! Поздравляю вас с отличным выступлением на 36-й Международной биологической олимпиаде. В упорной борьбе с сильными соперниками из 77 стран вы продемонстрировали глубокие знания и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокий потенциал российского образования", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также президент пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего.
"И, конечно, самые тёплые слова благодарности вашим учителям, наставникам, родителям, которые искренне разделяют этот успех", - добавил Путин.
Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по информатике
6 сентября 2024, 23:31