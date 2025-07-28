https://ria.ru/20250728/olimpiada-2032037064.html

Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах

Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах - РИА Новости, 28.07.2025

Путин поздравил школьников с победой на олимпиаде по биологии на Филиппинах

Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые представляли Россию на 36-й Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах, отметив, что они... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:29:00+03:00

2025-07-28T22:29:00+03:00

2025-07-28T22:29:00+03:00

общество

россия

москва

филиппины

владимир путин

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019404138_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_cac5a92748abd25ac87fbcf372734d72.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, которые представляли Россию на 36-й Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах, отметив, что они убедительно подтвердили высокий потенциал отечественного образования. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что российские старшеклассники завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на 36-й Международной биологической олимпиаде на Филиппинах. Золотые медали на олимпиаде завоевали Bepa Краснопёрова из Москвы и Макар Рощин из Новосибирска, серебро - у Захара Дегтеренко из Москвы. Алихан Жангазиев из Москвы был удостоен бронзовой медали. "Дорогие Захар Владимирович, Алихан Сансызбаевич, Вера Михайловна и Макар Андреевич! Поздравляю вас с отличным выступлением на 36-й Международной биологической олимпиаде. В упорной борьбе с сильными соперниками из 77 стран вы продемонстрировали глубокие знания и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокий потенциал российского образования", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Также президент пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего. "И, конечно, самые тёплые слова благодарности вашим учителям, наставникам, родителям, которые искренне разделяют этот успех", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240906/olimpiada-1971197448.html

россия

москва

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, филиппины, владимир путин, дмитрий чернышенко