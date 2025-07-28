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В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции - РИА Новости, 28.07.2025
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14:36 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/odessa-2031942298.html
В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции
В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции - РИА Новости, 28.07.2025
В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции
В Одессе во время попытки отбить мужчину от силовой мобилизации побили сотрудницу полиции, сообщает в понедельник патрульная полиция Одесской области. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:36:00+03:00
2025-07-28T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Одессе во время попытки отбить мужчину от силовой мобилизации побили сотрудницу полиции, сообщает в понедельник патрульная полиция Одесской области. По информации ведомства, патрульные ночью остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что водитель находился в розыске военкомата. Это, как утверждают в полиции, является основанием для задержания и доставки в военкомат. "Законные требования полицейских мужчина игнорировал и начал сопротивляться, вел себя агрессивно и пытался убежать. Во время задержания очевидцы происшествия, не разобравшись в ситуации, начали препятствовать действиям полицейских. Во время конфликта два человека причинили телесные повреждения инспектору полиции, которая выполняла служебные обязанности. Ее госпитализировали. Причастных лиц задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По информации ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя задержали и доставили в военкомат. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года.
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в мире, одесса, одесская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции

В Одессе при попытке отбить мужчину от мобилизации побили сотрудницу полиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Одессе во время попытки отбить мужчину от силовой мобилизации побили сотрудницу полиции, сообщает в понедельник патрульная полиция Одесской области.
По информации ведомства, патрульные ночью остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что водитель находился в розыске военкомата. Это, как утверждают в полиции, является основанием для задержания и доставки в военкомат.
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"Законные требования полицейских мужчина игнорировал и начал сопротивляться, вел себя агрессивно и пытался убежать. Во время задержания очевидцы происшествия, не разобравшись в ситуации, начали препятствовать действиям полицейских. Во время конфликта два человека причинили телесные повреждения инспектору полиции, которая выполняла служебные обязанности. Ее госпитализировали. Причастных лиц задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя задержали и доставили в военкомат.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года.
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