https://ria.ru/20250728/odessa-2031942298.html

В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции

В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции - РИА Новости, 28.07.2025

В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции

В Одессе во время попытки отбить мужчину от силовой мобилизации побили сотрудницу полиции, сообщает в понедельник патрульная полиция Одесской области. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:36:00+03:00

2025-07-28T14:36:00+03:00

2025-07-28T14:36:00+03:00

в мире

одесса

одесская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Одессе во время попытки отбить мужчину от силовой мобилизации побили сотрудницу полиции, сообщает в понедельник патрульная полиция Одесской области. По информации ведомства, патрульные ночью остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что водитель находился в розыске военкомата. Это, как утверждают в полиции, является основанием для задержания и доставки в военкомат. "Законные требования полицейских мужчина игнорировал и начал сопротивляться, вел себя агрессивно и пытался убежать. Во время задержания очевидцы происшествия, не разобравшись в ситуации, начали препятствовать действиям полицейских. Во время конфликта два человека причинили телесные повреждения инспектору полиции, которая выполняла служебные обязанности. Ее госпитализировали. Причастных лиц задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По информации ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя задержали и доставили в военкомат. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года.

https://ria.ru/20250723/glavkom-2030787873.html

https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html

одесса

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, одесская область, украина, вооруженные силы украины